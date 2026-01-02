Виробник дронів "Вампір" став першим резидентом Defence City – Міноборони

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Виробнику дронів "Вампір", "Шрайк" та перехоплювачів "шахедів" надали статус першого резидента Defence City, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Міноборони надало статус резидента Defence City першій компанії. Це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів "Вампір", "Шрайків" та перехоплювачів шахедів. Всі ці дрони показали високу ефективність на полі бою. Defence City — системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Міністр зазначив, що резиденти платформи отримують реальні інструменти для розвитку виробництва, таки, як: звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток; звільнення від земельного, майнового та екологічного податків; спрощені митні процедури; спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму; державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.