Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України, без них було б дуже складно, і вони в будь-якому разі прив’язані до репарацій Російської Федерації, заявив президент Володимир Зеленський.

"Для нас на сьогодні це важлива перемога, ці 90 мільярдів. Нам би без них було дуже складно, дуже важко. Ви це розумієте прекрасно... В будь-якому випадку це прив’язано до репарацій російських", — сказав Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві у п'ятницю.

Зеленський підкреслив, що рішення європейських лідерів — "це сигнал русским, що немає сенсу їм продовжувати воювати, бо ми підтримані фінансово, а значить, ми не будемо сипатися на фронті".