Економіка
10:25 20.12.2025

Кредиту ЄС EUR90 млрд недостатньо, треба далі працювати над репараційним кредитом – Марченко до країн G7

Міністр фінансів України Сергій Марченко у виступі перед колегами з країн G7 привітав позитивне рішення Ради ЄС щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR90 млрд, але підкреслив, що ці кошти не повністю покривають потреби України, а отже необхідно продовжувати роботу над впровадженням репараційної позики, передає Мінфін.

"Фінансова стабільність є стратегічною важливою в умовах війни. Зміцнюючи її сьогодні, ми наближаємо справедливий мир. Reparations Loan - це системне рішення на довгі роки. Воно дозволить забезпечити сталі оборонні можливості та захистить Європу від майбутніх конфліктів", – цитуються його слова у пресрелізі на сайті міністерства.

"Ризики для Європи від можливої поразки України значно перевищують ризики впровадження репараційного механізму", – додав Марченко.

Захід пройшов в онлайн форматі за участі міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів G7, керівництва МВФ і Світового банку, Європейської комісії та ОЕСР.

Міністр фінансів України наголосив, що злагоджені дії країн G7 протягом 2025 року дали Україні можливість вистояти у черговий складний рік повномасштабної війни. Важливим елементом фінансової стійкості стали кредити ERA від країн G7 за рахунок доходів від заморожених російських активів, які дозволили утримати макрофінансову стабільність у критичні моменти.

"Потребу у зовнішньому фінансуванні на поточний рік забезпечено в повному обсязі", - наголосив Мінфін.

Марченко також окреслив параметри бюджету 2026 року, у якому 60% видатків спрямовано на оборону.

"Україна прагне миру, проте змушена готуватися до можливого продовження російської агресії протягом усього наступного року. В такому випадку збереження значного обсягу зовнішнього фінансування - критично важливе", – зазначається у релізі.

Міністр також підкреслив незмінність курсу України на реформування та підвищення інституційної спроможності держави. За його словами, Україна активно працює над виконанням усіх попередніх умов для ухвалення нової 4-річної програми розширеного фінансування Радою директорів Міжнародного валютного фонду.

Теги: #кредит #єс #мінфін

