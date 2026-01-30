Інтерфакс-Україна
09:20 30.01.2026

Кабмін погодив створення ІП "Буковина 1" у Чернівецькій області

Кабінет міністрів України включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк (ІП) "Буковина 1" (Чернівецька обл.) площею більш ніж 18 га, ініціатором створення якого виступило ТОВ "ММ Агро", повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Це перший об’єкт, що отримав офіційний статус у 2026 році. Реалізація проєкту дозволить створити близько 250 нових робочих місць безпосередньо у парку та стимулюватиме розвиток суміжного малого бізнесу в регіоні.

Індустріальний парк розташований на території Кельменецької громади Дністровського району Чернівецької області терміном функціонування 49 років.

"Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюється у 698,3 млн грн. Важливою перевагою парку є його логістичне розташування: близькість до залізничного вузла та державного кордону з країнами ЄС, що відкриває широкі можливості для експортоорієнтованих компаній", – йдеться у повідомленні.

На території ІП "Буковина 1" планується розвиток виробництв, зокрема з глибокої переробки агропродукції: виробництво олії, борошномельно-круп’яної продукції, крохмалів та готових кормів для тварин.

Крім того, у переліку напрямів – перероблення фруктів та овочів, виробництво натуральних соків, а також розвиток альтернативної енергетики для забезпечення потреб виробництва.

"Завдяки логістичним перевагам та фокусу на глибокій переробці, цей майданчик має всі перспективи стати частиною потужного агропромислового кластеру регіону", — цитується у повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За інформацією YouControl, ТОВ "ММ Агро" (Чернівецька обл.) створено у лютому 2025 року, основний вид діяльності – надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також у переліку спеціалізацій – допоміжна діяльність у рослинництві, посередництво в торгівля сільгосппродуктами.

Власниками компанії зазначені Марія Філатова (50%), Віталіна Вашкевич та Марина Ганзюк (по 25%).

Як повідомлялось, наразі у Реєстрі, з урахуванням виключений у січні поточного року семи непрацюючих паркі, 112 індустріальних парків. За 2025 рік було включено 27 нових об’єктів. На територіях парків уже збудовано або перебувають на стадії будівництва 37 заводів.

