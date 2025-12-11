Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

Фото: https://me.gov.ua

Кабінет міністрів України включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк (ІП) "Носівські господарства" (Носівка Чернігівської обл. ) загальною площею 14,1651 га, ініціатором створення якого виступає Носівська міська рада, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, парк створено строком на 30 років. Заплановано створення орієнтовно 700 нових робочих місць у переробній промисловості. Для розбудови парку ініціатор створення планує залучити майже 716 млн грн з різних джерел.

Концепція розвитку парку передбачає залучення власних інвестицій ініціатора створення, коштів керуючої компанії, державного стимулювання, приватного фінансування, інвестицій майбутніх учасників та інших субʼєктів.

Носівська міськрада для старту проєкту за власний рахунок планує витратити 0,5 млн грн.

На території ІП "Носівські господарства планується розміщення підприємств з виробництва харчових продуктів, альтернативної енергетики, науково-технічної діяльності.

Як повідомлялось з посиланням на заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, Носівська міськрада вже підписала договір з місцевим ПП "Тепличне" щодо створення та розвитку цього індустріального парку. На його теріторії планується збудувати виробництво варення та компотів.

"Ми відходимо від сировинної моделі: те, що вирощено на українській землі, має перероблятися в Україні. Створення парку на Чернігівщині — крок у цьому напрямку. Це не лише можливість створити нові робочі місця для громади, а й перспектива посилення експортного потенціалу країни готовою продукцією з високою доданою вартістю", - цитується у повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Мінекономіки нагадує, що наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 114 об’єктів.