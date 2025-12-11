Інтерфакс-Україна
Події
10:22 11.12.2025

Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

2 хв читати
Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів
Фото: https://me.gov.ua

Кабінет міністрів України включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк (ІП) "Носівські господарства" (Носівка Чернігівської обл. ) загальною площею 14,1651 га, ініціатором створення якого виступає Носівська міська рада, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, парк створено строком на 30 років. Заплановано створення орієнтовно 700 нових робочих місць у переробній промисловості. Для розбудови парку ініціатор створення планує залучити майже 716 млн грн з різних джерел.

Концепція розвитку парку передбачає залучення власних інвестицій ініціатора створення, коштів керуючої компанії, державного стимулювання, приватного фінансування, інвестицій майбутніх учасників та інших субʼєктів.

Носівська міськрада для старту проєкту за власний рахунок планує витратити 0,5 млн грн.

На території ІП "Носівські господарства планується розміщення підприємств з виробництва харчових продуктів, альтернативної енергетики, науково-технічної діяльності.

Як повідомлялось з посиланням на заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, Носівська міськрада  вже підписала договір з місцевим ПП "Тепличне" щодо створення та розвитку цього індустріального парку. На його теріторії планується збудувати виробництво варення та компотів.

"Ми відходимо від сировинної моделі: те, що вирощено на українській землі, має перероблятися в Україні. Створення парку на Чернігівщині — крок у цьому напрямку. Це не лише можливість створити нові робочі місця для громади, а й перспектива посилення експортного потенціалу країни готовою продукцією з високою доданою вартістю", - цитується у повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Мінекономіки нагадує, що наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується 114 об’єктів.

Теги: #індустріальний_парк #мінекономіки #чернігівщина #носівські_господарства

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 08.12.2025
Мінекономіки до кінця І кв.-2026р планує оновити політику власності – заступниця міністрам

Мінекономіки до кінця І кв.-2026р планує оновити політику власності – заступниця міністрам

09:45 07.12.2025
Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

Унаслідок ударів ворожих безпілотників у Новгород-Сіверському загинув чоловік

18:27 04.12.2025
Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

14:35 04.12.2025
Кабмін змінив правила підтримки рибгоспів на деокупованих территоріях

Кабмін змінив правила підтримки рибгоспів на деокупованих территоріях

17:34 01.12.2025
КЕКЦ подав позов проти Мінекономіки та довкілля через незаконні ліміти на рубки лісу

КЕКЦ подав позов проти Мінекономіки та довкілля через незаконні ліміти на рубки лісу

12:55 01.12.2025
Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

Мінекономіки проводить оцінку "Національного кешбеку" для зміни умов програми у 2026р. - Соболев

16:05 26.11.2025
"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

12:35 26.11.2025
На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

09:06 26.11.2025
Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

Розпочато конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому"

15:33 25.11.2025
Центр гумрозмінування виплатив 4,476 млн грн фермеру за розмінування 1150 га на Херсонщині

Центр гумрозмінування виплатив 4,476 млн грн фермеру за розмінування 1150 га на Херсонщині

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026р

ОСТАННЄ

Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, проти РФ, Білорусь, Китай, США

Євросоюз готовий ізолювати Бельгію, якщо вона не підтримає кредит для України – ЗМІ

СБУ затримала двох мешканців Київщини за підозрою у підготовці обстрілів по теплових- та гідроелектростанціях

Мінкультури запроваджує школу для культурних інституцій та бізнесу щодо приватного партнерства і меценатства - Бережна

Новий "план Трампа" не передбачає амністію та заборону для вступу України в НАТО – ЗМІ

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

Україна запровадить відшкодування внесків для меценатів у сфері культури в 2026р - Бережна

На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано 231 людину, у тому числі 14 дітей - ОВА

Міненерго вказує на тенденцію до покращення енергоспоживання та в окремих регіонах зменшення графіків обмежень

На Одещині внаслідок російських атак пошкоджено енергетичні об’єкти та житлові будинки – МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА