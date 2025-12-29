Інтерфакс-Україна
Економіка
14:40 29.12.2025

Мінекономіки перерахувало 86,3 млн грн компенсації 25% вартості української агротехніки за листопад 2025р

2 хв читати
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України перерахувало 86,3 млн грн за листопадовими заявками агровиробників у межах програми часткової компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання, повідомила пресслужба міністерства.

Згідно з повідомленням, у листопаді 2025 року аграрії подали 401 заявку на компенсацію вартості 771 одиниці сільгосптехніки та обладнання українського виробництва. Загальна вартість придбаної техніки склала 414,2 млн грн. Держава компенсувала 86,3 млн грн.

Серед придбаної аграріями техніки — ґрунтообробна, посівна техніка, жниварки, зерноочисне та елеваторне устаткування, зерносушарки, конвеєри, автомобільні ваги та інше сучасне обладнання українського виробництва. Це продукція 38 українських машинобудівних підприємств з усіх регіонів країни.

"Програма компенсації 25% вартості української агротехніки є однією з найбільш масових серед інструментів політики "Зроблено в Україні". Протягом поточного етапу програми з грудня 2024 року аграрії вже придбали понад 8,4 тисячі одиниць с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Це додаткові замовлення для українських машинобудівних підприємств і кошти, які залишаються в економіці України — через заробітні плати, податки та інвестиції у виробництво", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Мінекономіки нагадало, що в грудні 2025 року всьоме розширило перелік агротехніки та обладнання. які можна придбати з компенсацією 25%. Наразі в ньому вже 14 425 позицій від 166 українських виробників.

Компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за українську сільськогосподарську техніку та обладнання, що мають не менше 60% локалізації. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів — діють спеціальні умови. Програма реалізується в межах політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".

Щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, агровиробникам потрібно бути зареєстрованими в Державному аграрному реєстрі (ДАР), обрати техніку або обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки та придбати його через уповноважений банк. В програмі беруть участь 34 банки. Після повної оплати через той самий банк подати заявку на компенсацію 25% вартості.

