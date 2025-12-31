Інтерфакс-Україна
23:12 31.12.2025

Трамп у соцмережі поширив колонку ЗМІ, в якій йдеться про "порожні погрози" Путіна та його перешкоджання в досягненні миру

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social поширив редакційну колонку видання New York Post, в якій наголошується, що порожні погрози очільника Кремля Володимира Путіна щодо нібито спроби атаки на нього українськими дронами свідчать про те, що саме Росія перешкоджає встановленню миру.

"Порожні погрози Путіна щодо "атаки" лише доводять, що саме Росія перешкоджає встановленню миру", — йдеться в колонці, яку поширив Трамп.

У матеріалі зазначається, що після оптимістичних сигналів щодо можливого врегулювання, які з’явилися після зустрічі президента України Володимира Зеленського з Трампом, Кремль фактично зірвав прогрес.

Раніше МЗС РФ заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція". Також, за його словами, ці дії не залишаться без відповіді і обʼєкти для ударів у відповідь і час їх нанесення збройними силами Росії визначені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення РФ про начебто атаку на резиденцію Путіна, назвавши це "черговою брехнею" на тлі прогресу в українсько-американських переговорах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські маніпуляції щодо нібито спроби нападу на резиденцію Путіна сфабриковані лише з однієї причини: створити привід та хибне виправдання для подальших атак РФ на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115815648382815071

Теги: #путін #резиденція #трамп #сша

