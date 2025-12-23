Інтерфакс-Україна
Події
16:42 23.12.2025

Уряд запровадив електронне декларування права на промислове рибальство

Фото: https://me.gov.ua

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з електронного декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

Відомство уточнило, що відповідну постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо деяких питань декларування права на рибальство в електронній формі" уряд прийняв 23 грудня 2025 року.

"Електронне декларування – це ще один крок до повної цифровізації рибної галузі та прозорості промислового рибальства. Ми спрощуємо процедури для бізнесу, мінімізуємо адміністративні бар’єри та забезпечуємо ефективний контроль за використанням водних біоресурсів. Такий підхід посилює конкуренцію, підтримує сталість ресурсу і створює додану вартість для економіки України", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Згідно з постановою, суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства.

Очікується, що реалізація постанови забезпечить прозорий та уніфікований процес подання документів, спростить взаємодію бізнесу з державою, забезпечить державі можливість збирати, аналізувати та узагальнювати дані про компанії, які планують здійснювати промисловий вилов.

"Запуск електронного декларування сприятиме раціональному використанню водних біоресурсів, зростанню надходжень до бюджету, розвитку аквакультури та промислового рибальства", - резюмували в Мінекономіки.

Теги: #кабмін #мінекономіки #рибальство

