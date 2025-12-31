Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

Перша партія із 30 автобусів, які раніше працювали у французькому столичному регіоні Іль-де-Франс, вже прибули до Київської області і невдовзі вийдуть на муніципальні маршрути, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Перша партія із 260 паризьких автобусів, про які ми домовлялися з регіоном Іль-де-Франс у листопаді, вже на Київщині. 30 автобусів у швидкі строки прибули під новорічну ніч і відразу підуть на маршрути в Бучанській, Броварській, Білоцерківській, Вишгородській, Вишневій, Васильковській та Боярській громадах, де створено муніципальні служби перевезень", - написав Калашник в Телеграм у середу ввечері.

За його словами, автобуси обладнані електричними пандусами для маломобільних пасажирів, камерами відеоспостереження, кнопками екстреного реагування, валідаторами для електронних квитків та GPS-трекерами. Вони прибули залізницею з комплектом запасних частин, а перед відправкою пройшли технічне обслуговування.

"Повномасштабне вторгнення завдало Київщині значних втрат у транспортному секторі. Загалом понад сотню автобусів, що забезпечували щоденні перевезення населення, було знищено або серйозно пошкоджено внаслідок російських атак. Ці цифри — про пряму шкоду, завдану нашим громадам, і водночас про те, наскільки важливою є нинішня підтримка партнерів", - написав Калашник.