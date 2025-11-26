"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

Група "Ковальська" (Київ) розглядає можливість створення індустріального парку (ІП) в Бучі (Київська область), повідомив генеральний директор Сергій Пилипенко в ексклюзивному інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Є бажання зайти в сегмент, у якому маємо перевагу, - в будівництво та управління складською нерухомістю й промисловими об’єктами. Попросту кажучи, побудувати індустріальний парк або логістичний парк і керувати ним. На 90% ми вже це робимо, а зможемо ще й виступити інвесторами та власниками", - означив він перспективні напрямки розвитку групи.

Найімовірніше такий парк створять у Бучі, де груп має перспективну ділянку площею 28 га.

"Вона вже має відповідне цільове призначення. Поки що ми не реєстрували індустріальний парк відповідно до українського законодавства, але аналізуємо таку можливість і формуємо ТЕО. Ми розуміємо, що майбутнє України - за промисловим виробництвом, високотехнологічним, орієнтованим на місцевий ринок і водночас з певним експортним потенціалом. Акцент буде на виробництві матеріалів, на переробці та створенні продуктів з високою доданою вартістю", - повідомив Пилипенко.

Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об’єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. Завод із виробництва газобетону в Херсонській області не працює від початку окупації.