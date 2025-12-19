Інтерфакс-Україна
Події
10:09 19.12.2025

Україна не закриє жодну церкву, йдеться про те, щоб УПЦ відмовилася від афілійованості з РФ – Ковальська

2 хв читати
Україна не закриє жодну церкву, йдеться про те, щоб УПЦ відмовилася від афілійованості з РФ – Ковальська
Фото: https://www.facebook.com/kovalska00

Україна не закрила жодну церкву і не має наміру закривати в найближчому майбутньому - мова йде про те, щоб Українська православна церква (УПЦ) відмовилася від статусу бути афілійованою з країною-агресором, заявила заступник керівника Офісу президента Олена Ковальська.

"Ми демократична держава, яка працює в рамках закону. І закон, який, власне, про УПЦ - він про правове поле. Жодну церкву держава не закрила і в найближчому майбутньому не закриє. Йдеться про те, щоб УПЦ відмовилася від статусу бути афілійованою з країною-агресором", - сказала Ковальська в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, тут ставлення таке саме, як і до бізнесу або до кого-небудь – "ти не повинен бути пов'язаний з країною-агресором", у випадку з релігійною структурою це ще більш небезпечно, оскільки є вплив на людей.

Ковальська зазначила, що Україна ніколи не забороняла УПЦ в єдності з Московським патріархатом.

"В Україні згідно із законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" заборонена діяльність Російської православної церкви як ідеологічного продовження режиму РФ, яка є співучасницею злочинів проти людяності. Що ж стосується УПЦ, то вона повинна вийти зі складу цієї організації (РПЦ), і тоді матиме всі можливості і надалі діяти вільно і без будь-яких перешкод", - наголосила вона.

Крім того, Україна не вимагає від УПЦ ні змінити мову богослужіння, ні змінити календар, ні самовільно проголосити автокефалію, ні стати частиною іншої церкви.

За словами Ковальської, керівництво УПЦ поки що відмовилося виконувати припис Державної служба з етнополітики та свободи совісті.

"Відповідно, Державна служба з етнополітики та свободи совісті, згідно із законом, звернулася з позовом до суду про припинення Київської митрополії – керівного центру УПЦ. По суті справи, УПЦ бореться в суді за право і надалі перебувати в підпорядкуванні Московського патріархату. Але вона і зараз може виконати припис розірвати підпорядкування центру, який прямо оголосив своєю метою знищення України, і вільно діяти в нашій країні", - резюмувала Ковальська.

Теги: #ковальська #упц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 19.12.2025
Заступниця керівника ОП Ковальська: над законом про альтернативну службу ми зараз працюємо

Заступниця керівника ОП Ковальська: над законом про альтернативну службу ми зараз працюємо

14:47 11.12.2025
Мобільне укриття "Ковальська" отримало сертифікацію ДСНС

Мобільне укриття "Ковальська" отримало сертифікацію ДСНС

13:23 11.12.2025
До суду в справі про припинення діяльності УПЦ (МП) надійшла заява, у якій виявили гроші

До суду в справі про припинення діяльності УПЦ (МП) надійшла заява, у якій виявили гроші

13:11 11.12.2025
Суд відклав на невизначений термін розгляд справи про припинення діяльності УПЦ (МП)

Суд відклав на невизначений термін розгляд справи про припинення діяльності УПЦ (МП)

15:53 27.11.2025
"Ковальська" розпочала видобуток річкового піску на Жавинському родовищі в Чернігівській області

"Ковальська" розпочала видобуток річкового піску на Жавинському родовищі в Чернігівській області

16:05 26.11.2025
"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

"Ковальська" розглядає можливість створення індустріального парку в Бучі

15:40 26.11.2025
Майбутнє України - за високотехнологічним промисловим виробництвом, орієнтованим на місцевий ринок та конкурентний експорт – гендиректор групи "Ковальська"

Майбутнє України - за високотехнологічним промисловим виробництвом, орієнтованим на місцевий ринок та конкурентний експорт – гендиректор групи "Ковальська"

15:37 26.11.2025
Завод автоклавного газобетону групи "Ковальська" у Розвадові буде запущено у грудні

Завод автоклавного газобетону групи "Ковальська" у Розвадові буде запущено у грудні

15:22 26.11.2025
Ціни на будматеріали в Україні зросли на 15% у 2025р.

Ціни на будматеріали в Україні зросли на 15% у 2025р.

14:58 26.11.2025
Розробка первинного мобільного укриття від групи "Ковальська" проходить випробування

Розробка первинного мобільного укриття від групи "Ковальська" проходить випробування

ВАЖЛИВЕ

Уряд вивільнив 800 МВт потужності для споживачів після перегляду об'єктів критичної інфраструктури – Міненерго

У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

Заступниця голови ОП Ковальська: 704 релігійні об’єкти постраждали в результаті агресії РФ

Заступниця голови ОП Ковальська: Планується, що до кінця року до ГКУС приєднаються ще 7 іноземних вишів

ОСТАННЄ

Уряд вивільнив 800 МВт потужності для споживачів після перегляду об'єктів критичної інфраструктури – Міненерго

В ЗМІ скептично оцінили рішення лідерів ЄС щодо фіндопомоги Україні

У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

На Одещині внаслідок ударів РФ залишаються без світла понад 73 тис. споживачів, на Дніпропетровщині – понад 26 тис. – Міненерго

Внаслідок обстрілу в Одесі поранено працівницю "Укрзалізниці" та пошкоджено пост на станції

Порошенко передав бригадам 100 дронів-камікадзе "Блискавка"

Сибіга привітав рішення Євроради: попри сподівання РФ, підтримка з боку Європи не послабшає

ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА