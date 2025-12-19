Україна не закриє жодну церкву, йдеться про те, щоб УПЦ відмовилася від афілійованості з РФ – Ковальська

Фото: https://www.facebook.com/kovalska00

Україна не закрила жодну церкву і не має наміру закривати в найближчому майбутньому - мова йде про те, щоб Українська православна церква (УПЦ) відмовилася від статусу бути афілійованою з країною-агресором, заявила заступник керівника Офісу президента Олена Ковальська.

"Ми демократична держава, яка працює в рамках закону. І закон, який, власне, про УПЦ - він про правове поле. Жодну церкву держава не закрила і в найближчому майбутньому не закриє. Йдеться про те, щоб УПЦ відмовилася від статусу бути афілійованою з країною-агресором", - сказала Ковальська в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, тут ставлення таке саме, як і до бізнесу або до кого-небудь – "ти не повинен бути пов'язаний з країною-агресором", у випадку з релігійною структурою це ще більш небезпечно, оскільки є вплив на людей.

Ковальська зазначила, що Україна ніколи не забороняла УПЦ в єдності з Московським патріархатом.

"В Україні згідно із законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" заборонена діяльність Російської православної церкви як ідеологічного продовження режиму РФ, яка є співучасницею злочинів проти людяності. Що ж стосується УПЦ, то вона повинна вийти зі складу цієї організації (РПЦ), і тоді матиме всі можливості і надалі діяти вільно і без будь-яких перешкод", - наголосила вона.

Крім того, Україна не вимагає від УПЦ ні змінити мову богослужіння, ні змінити календар, ні самовільно проголосити автокефалію, ні стати частиною іншої церкви.

За словами Ковальської, керівництво УПЦ поки що відмовилося виконувати припис Державної служба з етнополітики та свободи совісті.

"Відповідно, Державна служба з етнополітики та свободи совісті, згідно із законом, звернулася з позовом до суду про припинення Київської митрополії – керівного центру УПЦ. По суті справи, УПЦ бореться в суді за право і надалі перебувати в підпорядкуванні Московського патріархату. Але вона і зараз може виконати припис розірвати підпорядкування центру, який прямо оголосив своєю метою знищення України, і вільно діяти в нашій країні", - резюмувала Ковальська.