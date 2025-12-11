Інтерфакс-Україна
13:23 11.12.2025

До суду в справі про припинення діяльності УПЦ (МП) надійшла заява, у якій виявили гроші

До Шостого апеляційного адміністративного суду, який розглядає справу про припинення діяльності Української православної церкви (Московського патріархату), надійшла заява третьої особи, у якій виявили гроші, через що суд звернувся до Вищої раду правосуддя (ВРП) та правоохоронних органів.

Зокрема, перед початком засідання у четвер суддя заявив, що до суду надійшла заява однієї із третіх осіб, у якій було виявлено грошові кошти. 

"Судовою колегією було прийнято рішення про повідомлення Вищу раду правосуддя та правоохоронні органи. Як ми це вважаємо, що це було втручання здійснення правосуддя", - сказав суддя.

Він додав, що далі цим питанням буде займатися правоохоронна система.

В свою чергу, адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман після засідання у своєму телеграм-каналі опублікував звернення, в якому заявив, що на його переконання вказана подія є провокацією.

"Мета цієї провокації дуже проста - це спровокувати кримінальне провадження, розпочати розслідування, розпочати можливий тиск на людей, які звертаються до суду, реалізовують свої конституційні права щодо доступу до правосуддя", - сказав він.

Також адвокат повідомив, що на адресу суду від віруючих УПЦ (МП) надійшло понад сім тисяч заяв про вступ у справу в якості третіх осіб.

У четвер розгляд справи було відкладено на невизначений термін, так як матеріали справи знаходяться в іншому суді через апеляційний позов на рішення про розділення основного і зістрічного позовів.

Згідно з позовом, Держетнополітики просить суд: припинити діяльність релігійної організації Київська митрополія УПЦ в результаті ліквідації; передати майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності даної релігійної організації, крім культового, у власність держави.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП).

Пізніше УПЦ (МП) надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статусу Церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ. Згідно з законом "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", УПЦ (МП) через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

29 серпня Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ (МП), яка визнана афілійованою з РПЦ. Також суд просять передати державі її майно, кошти та інші активи, крім культового.

18 вересня суд відмовив УПЦ (МП) у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви. 29 жовтня Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду підтвердив рішення першої інстанції і відмовив УПЦ (МП) у задоволенні апеляції щодо заяви про застосування заходів забезпечення позову. 22 жовтня суд відмовив Держетнополітики у задоволенні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП). У листопаді Держетнополітики подала апеляцію на відмову.

УПЦ (МП) в свою чергу просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Держетнополітики про визнання Церкви афілійованою з РПЦ. Також УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви.

Теги: #чекман #суд #упц

