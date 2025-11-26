Ціни на будматеріали в Україні зросли на 15% у 2025р.

Ціни на будівельні матеріали зросли на 10-15% від початку 2025 року, повідомив генеральний директор групи "Ковальська" (Київ) Сергій Пилипенко в ексклюзивному інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"В середньому ціни зростають на рівні інфляції - від 10 до 15% залежно від товарів. Найбільше дорожчають продукти, які є цементомісткими, енергоємними або трудомісткими", - уточнив він.

Зокрема, за словами Пилипенка, бетон подорожчав приблизно на 7-10% рік до року, залізобетонні вироби - на 12-15%, тротуарна плитка зросла в ціні майже на 20%.

Найнижче здорожчання показали щебінь і пісок - до 10%.

За словами експерта, підвищувати ціни на цьому ринку не дає змоги обмежений попит та відсутність великих інфраструктурних проєктів. "Ринок (дорожніх робіт) дуже малоактивний, тож усі намагаються конкурувати ціною до останнього", - пояснив він.

За словами Пилипенка, найбільше зростання продемонстрував людський ресурс, заробітна плата зросла на 25% і більше.

"Дедалі важче знайти кваліфікованих людей, і саме це є причиною того, що інколи нам складно виконати деякі замовлення з тією швидкістю, якої нам хотілося б. Усе це впливає фактично і на ВВП, і на конкурентоспроможність вітчизняної економіки, і на наші продукти. Але це також стимулює нас до більш автоматизованих технологій, інвестицій в IT-рішення, вдосконалення процесів та переоснащення на сучасніше обладнання", - сказав він і як приклад навів завод у Розвадові, де весь обсяг виробництва забезпечуватимуть лише 40 працівників.

Промислово-будівельна група "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об’єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях. Завод із виробництва газобетону в Херсонській області не працює від початку окупації.