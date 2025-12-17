Експорт російської нафти впав до найнижчого за три роки рівня – ЗМІ

Військовий бюджет Росії зазнає подвійного удару через падіння обсягів поставок нафти та постійне зниження цін, що призвело до найнижчого рівня експорту нафти з січня 2023 року, повідомило агентство Bloomberg у вівторок.

"Середній обсяг поставок нафти за чотири тижні впав у період до 14 грудня, що було спричинено найбільшим тижневим спадом поставок з часу вторгнення в Україну у 2022 році. Розвантаження вантажів виявилося ще більшим викликом, оскільки вартість перевезення нафти морем з кінця серпня зросла на 40%, а щонайменше 20 вантажів, завантажених у західних портах країни у вересні та жовтні, досі не доставлено", - сказано в публікації Bloomberg.

Агентство повідомляє, що "численні танкери зникли з систем стеження в архіпелазі Ріау, на північний схід від Сінгапуру, улюбленому місці для перевантаження підсанкційних іранських барелів між суднами, яке стає все більш популярним серед перевізників московської нафти". Дані стеження свідчать, що з листопада там відбулося щонайменше шість перевантажень російських вантажів, а цього місяця в цьому районі зникли ще шість повністю завантажених танкерів.

Більше 170 мільйонів барелів російської нафти зберігається в танкерах, що на 40% більше, ніж наприкінці серпня. За даними Bloomberg, що відстежує судна, за чотири тижні до 14 грудня Москва відвантажувала 3,61 мільйона барелів на день. Це на 70 000 менше, ніж за період до 7 грудня, що пояснюється зниженням щотижневих відвантажень на 1,24 мільйона барелів на день.

Одинадцяте поспіль падіння цін на нафту посилило труднощі Москви. Ціна на нафту марки Urals знизилася приблизно на 20 доларів за барель, або більш ніж на третину, з моменту свого недавнього піку в середині липня, впавши до найнижчого рівня з початку війни. Нафта марки ESPO, що завантажується в Тихоокеанському регіоні, показала трохи кращі результати, втративши приблизно 22% своєї вартості за той самий період. Але навіть тут санкції тиснуть на попит, що дозволило принаймні одному китайському покупцеві придбати вантаж із, за словами трейдерів, найбільшою знижкою цього року.

"Падіння доходів Москви збігається з посиленням дипломатичного тиску США на Україну та її європейських союзників з метою укладення мирної угоди, навіть попри те, що Кремль продовжує бомбардувати газову та енергетичну інфраструктуру сусідньої країни. Київ, у свою чергу, продовжує наносити удари по нафтових активах Росії, поширюючи свої атаки на виробничі платформи в Каспійському морі та вражаючи все більше танкерів, що перевозять нафту країни (РФ – ІФ-У)", - зазначено в матеріалі Bloomberg.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-16/putin-s-war-chest-hammered-by-lower-oil-exports-and-falling-prices