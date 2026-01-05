Гегсет заявив, що російська ППО, надана Венесуелі, не спрацювала під час операції США

Глава Пентагону Піт Гегсет під час своєї промови заявив, що російська протиповітряна оборона, надана Венесуелі, не спрацювала під час операції США в центрі Каракаса, за його словами, при цьому жоден американський військовослужбовець не постраждав.

"Схоже, що російська протиповітряна оборона не зовсім добре спрацювала, чи не так? У центрі Каракаса і схопили обвинуваченого, якого розшукувало американське правосуддя на підтримку правоохоронних органів, при цьому жоден американець не загинув", — сказав він.

Джерело: https://www.youtube.com/live/4atD1bwEzKo?si=-rZBjoDJMVQOl1b8