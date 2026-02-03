Клименко анонсував збільшення кількості пунктів обігріву в Києві з 118 до 197

Фото: ДСНС Києва

Міністерство внутрішніх справ збільшує кількість пунктів обігріву та залученого особового складу для підтримки мешканців постраждалих від російських обстрілів міст, зокрема, в Києві, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Загалом у Києві зараз працюють 118 наметів обігріву ДСНС на 84 локаціях. Зважаючи на ситуацію, готуємося додатково виставити ще 79 пунктів. Зокрема, в Дніпровському та Дарницькому районах столиці сьогодні плануємо розгорнути 8 наметових містечок. Встановлюємо теплові гармати в опорних пунктах обігріву", - написав Клименко в Телеграм.

За його словами, фахівці енергетичного загону ДСНС у столиці підключають до потужних генераторів об’єкти соціальної та критичної інфраструктури.

Міністр також повідомив, що, крім Києва, складна ситуація з теплопостачанням зараз склалася також у Харкові та Дніпрі. "У ці хвилини розгортаємо додаткові пункти підтримки населення у Харкові, направляємо туди спецтехніку та фахівців з інших регіонів", - написав Клименко.

Очільник відомства повідомив, що до ліквідації наслідків обстрілу залучені зведені загони, зокрема, верхолази та інженерні розрахунки.

"Росія продовжує геноцидний терор українців, використовуючи зиму як зброю. Масовані обстріли критичної інфраструктури – це свідоме доведення до гуманітарної катастрофи", - констатував Клименко.