14:07 03.02.2026

Зеленський доручив зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки після російських ударів по енергетичним об’єктам

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах, і передусім в енергетиці після сьогоднішнього російського удару.

"Це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Так, наголосив він, тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких – "шахеди". Значну частину вдалося збити, але не всі.

За інформацією президента, є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, і найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі.

"Зараз усі необхідні сили залучені, і я доручив Міністерству енергетики, МВС України та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки. Предметно говорю про це зараз із Марком Рютте", - повідомив Зеленський.

Крім того, в усіх містах і громадах, де це необхідно, працюють ремонтні та аварійні бригади, задіяний увесь ресурс енергетичних компаній.

Складна ситуація з опаленням у Києві, Харкові, Дніпрі, також у Лозовій на Харківщині.

"Окремі завдання є для Міністерства оборони та командувача Повітряних сил ЗСУ. Очікую від МЗС України та всього нашого дипломатичного корпусу максимально активної роботи для інформування партнерів про те, що відбувається, та організації достатньої підтримки для наших людей, для нашої країни. Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином", - резюмував президент.

Теги: #зброя #ракети #зеленський #обстріли

