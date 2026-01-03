Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

Ембарго США на венесуельську нафту не знімається, заявив президент Дональд Трамп.

"Важливо, що ембарго на венесуельську нафту залишається чинним", - сказав Трамп у суботу на пресконференції в Мар-а-Лаго.

Крім того, за словами Трампа, Вашингтон "розглядає можливість усіх військових варіантів доти, доки всі вимоги США не будуть повністю виконані".

"Усі політичні та військові діячі Венесуели мають розуміти: те, що сталося з Мадуро, може трапитися і з ними, якщо вони не проявлять справедливість і чесність, зокрема щодо власного народу", - заявив Трамп.