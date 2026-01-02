Інтерфакс-Україна
23:09 02.01.2026

Росія планує затягувати війну щонайменше до весни, продовжуючи атаки на енергетику України - ЦПД

Росія має на меті затягувати війну мінімум до весни, продовжуючи атакувати українську енергетику, вважає керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Росія далі слідує своєму плану затягувати війну мінімум до весни і паралельно тягне час фейками щодо "атак на резиденцію путіна", - написав він у телеграмі.

Коваленко додав, що ворог продовжує використовувати дрони на низьких висотах і ставить за мету атакувати енергетику.

