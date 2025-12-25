Інтерфакс-Україна
10:28 25.12.2025

Українська пшениця дешевшає через обстріли портів і зниження експортних закупівель - аналітики

Закупівельні ціни на продовольчу пшеницю у портах України на поточному тижні продовжили знижуватися, повідомило інформаційно-аналітичне агентство ІА "АПК-Інформ".

"Зниження цін на українську пшеницю продовжує зберігати стійкий характер. Це зумовлено тим, що на ринку фіксуються низькі обсяги торгово-купівельної активності та обмежений попит з боку імпортерів, що разом із регулярними обстрілами портової інфраструктури та енергетичних об’єктів, а також з дефіцитом електроенергії продовжує чинити тиск на ціни", - пояснили аналітики.

Експерти додали, що на збереження негативної динаміки впливає також висока конкуренція в пшеничному сегменті на зовнішніх ринках. Відтак частина компаній призупинила закупівлі, очікуючи подальшого зниження вартості та стабілізації роботи портів і терміналів.

Під впливом вищевказаних факторів протягом тижня в портах Великої Одеси та Дунаю ціни попиту на продовольчу пшеницю 3-го класу знизились ще на $1-2 за тонну і станом на 24 грудня 2025 року озвучуються в діапазонах $206-214 і $206-212 за тонну (CPT-порт), констатували в "АПК-Інформ".

Теги: #ціни #пшениця

