Інтерфакс-Україна
Події
06:20 10.12.2025

Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію

1 хв читати

Ціна срібла на спотовому ринку під час торгів у вівторок зросла на 3% і досягла $60,24 за унцію, оновивши історичний максимум.

Золото подорожчало на 0,4% - до $4235,9 за унцію.

Зростанню вартості дорогоцінних металів сприяють очікування, що Федеральна резервна система знизить базову процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками чергового засідання в середу. Виходячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, така ймовірність оцінюється трейдерами в 89,6%, за даними CME FedWatch.

Якщо прогноз справдиться, то ставка буде зменшена за підсумками третього засідання поспіль.

"Очікується чергове зниження ставки на 25 базисних пунктів, що загалом є оптимістичним для золота. Ринок залишається сильним і може досягти рекордних цін після заяви ФРС", - вважає старший ринковий стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.

Зараз для купівлі 1 унції золота потрібна 71 унція срібла порівняно з 82 унціями в жовтні.

"Співвідношення ціни срібла до золота в 70 разів близьке до середнього значення за останні пару десятиліть, але історично ми опускалися і до 40. Тож, безумовно, є потенціал для зростання, - зазначила директорка з інвестицій Sprott Asset Management Марія Смирнова. - Якщо ми не усунемо дефіцит, у срібла є тільки один шлях - вгору".

Теги: #рекорд #світ #ціни #срібло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 05.12.2025
Продажі чипів у світі наблизяться до $1 трлн у 2026р

Продажі чипів у світі наблизяться до $1 трлн у 2026р

15:33 05.12.2025
Оптові ціни на свинину наступного тижня знизяться на 5,4% - галузева асоціація

Оптові ціни на свинину наступного тижня знизяться на 5,4% - галузева асоціація

19:31 02.12.2025
Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії

Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії

06:39 29.11.2025
Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

15:22 26.11.2025
Ціни на будматеріали в Україні зросли на 15% у 2025р.

Ціни на будматеріали в Україні зросли на 15% у 2025р.

09:21 25.11.2025
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $63,2 за барель

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $63,2 за барель

19:59 19.11.2025
Кабмін оновив правила формування ціни будівництва під час війни

Кабмін оновив правила формування ціни будівництва під час війни

08:46 19.11.2025
Портрет пензля Клімта продано за рекордні $236 млн

Портрет пензля Клімта продано за рекордні $236 млн

14:12 05.11.2025
"Укрзалізниця" планує підвищити ціни на СВ та 1-й клас Інтерсіті

"Укрзалізниця" планує підвищити ціни на СВ та 1-й клас Інтерсіті

18:48 03.11.2025
Українські виробники ягід у 2026р. продовжать відбирати частку європейського ринку – УПОА

Українські виробники ягід у 2026р. продовжать відбирати частку європейського ринку – УПОА

ВАЖЛИВЕ

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Україна та США розглядають формат двосторонніх гарантій безпеки, аналогічних Статті 5 договору НАТО – Зеленський

ОСТАННЄ

Папа Лев XIV закликав до продовження діалогу задля досягнення справедливого миру в Україні - ЗМІ

Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

Міноборони Великої Британії повідомило про загибель військовослужбовця в Україні

Постпред України заявив на Радбезі ООН, що Україна не торгує суверенітетом і територією

Російський НПЗ у Сизрані припинив роботу внаслідок пошкодження українськими дронами - ЗМІ

Очільник Міненерго звільнив всіх членів наглядової ради УРМ

Співробітник ТЦК у Львівській області зазнав нападу і був травмований під час перевірки документів – ОК Захід

Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

Порошенко ініціює передачу військовим коштів з корупційних схем в енергетиці

ЗС України остаточно завершили перехід на корпусну систему – Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА