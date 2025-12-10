Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію

Ціна срібла на спотовому ринку під час торгів у вівторок зросла на 3% і досягла $60,24 за унцію, оновивши історичний максимум.

Золото подорожчало на 0,4% - до $4235,9 за унцію.

Зростанню вартості дорогоцінних металів сприяють очікування, що Федеральна резервна система знизить базову процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками чергового засідання в середу. Виходячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, така ймовірність оцінюється трейдерами в 89,6%, за даними CME FedWatch.

Якщо прогноз справдиться, то ставка буде зменшена за підсумками третього засідання поспіль.

"Очікується чергове зниження ставки на 25 базисних пунктів, що загалом є оптимістичним для золота. Ринок залишається сильним і може досягти рекордних цін після заяви ФРС", - вважає старший ринковий стратег RJO Futures Боб Хаберкорн.

Зараз для купівлі 1 унції золота потрібна 71 унція срібла порівняно з 82 унціями в жовтні.

"Співвідношення ціни срібла до золота в 70 разів близьке до середнього значення за останні пару десятиліть, але історично ми опускалися і до 40. Тож, безумовно, є потенціал для зростання, - зазначила директорка з інвестицій Sprott Asset Management Марія Смирнова. - Якщо ми не усунемо дефіцит, у срібла є тільки один шлях - вгору".