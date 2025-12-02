Інтерфакс-Україна
Події
19:31 02.12.2025

Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії

3 хв читати
Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас прогнозує визначальні події до кінця робочого тижня в дипломатичних зусиллях щодо припинення російсько-української війни.

"Цей робочий тиждень може стати визначальним для дипломатії. Напружені переговори щодо припинення війни Росії тривають. Прагнення миру вітають усі, окрім Росії", - сказала Каллас у своїй заяві для преси у вівторок за підсумками засідання міністрів оборони ЄС, на якій обговорювались війна РФ проти України та європейська оборона.

Вона наголосила, що "у війні є один агресор і одна жертва". "Наше завдання — зробити все можливе, щоб підтримати жертву, а не винагороджувати агресію. Мета — досягти справедливого і тривалого миру, а не угоди, що закладе підґрунтя для наступної війни", - додала Каллас.

При цьому вона назвала ключовим питанням "надійне фінансування для України". "Сьогодні міністри наголосили на нагальній необхідності дійти згоди щодо варіантів фінансування… Ми продовжуємо роботу над досягненням консенсусу та забезпечення фінансування. Ризики необхідно розподіляти — і це абсолютно зрозуміло - грудневе засідання Європейської Ради буде вирішальним у цьому питанні. Міністри також обговорили посилення нашої військової підтримки України. Європа вже надала Україні понад EUR187 млрд - більше, ніж будь-хто інший. Нам потрібно продовжувати нарощувати зусилля", - сказала верховний представник ЄС.

Також, за словами, Каллас, обговорювалося, як мобілізувати додаткове приватне фінансування в оборонно-промисловій сфері, зокрема, через Європейський інвестиційний банк.

Вона повідомила, що Нідерланди у вівторок підписали угоду з Україною про створення виробничої лінії на своїй території.

Відповідаючи на питання журналістів, верховний представник ЄС наголосила, що росіяни "чітко дали зрозуміти, що зараз вони не зацікавлені в мирі". "Ми маємо поставити їх у таке становище, коли вони будуть змушені вести переговори. Зараз вони не перебувають у такому становищі, бо вважають, що можуть нас перевершити в затягуванні часу. Вони також сподіваються на дуже вигідну пропозицію для себе, оскільки бачать, що значний тиск чиниться на жертву, водночас від них самих не вимагається жодних поступок — принаймні нам не відомо, щоб такі вимоги висувалися. Тож очевидно, що вони хочуть вести переговори з тими, хто просто пропонує їм додаткові вигоди до того, що вони вже отримали. Це безумовно відповідає їхнім інтересам, але не має відповідати нашим", - сказала Каллас.

На питання, про що представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф говоритиме з Володимиром Путіним у Москві, і чи є загроза, що він знову спробує змусити Україну піти на більше поступок, вона відповіла: "Так, я боюся, що весь тиск буде застосований до слабшої сторони, оскільки простішим шляхом зупинити цю війну буде те, аби Україна здалася". "Проте це не входить ні до чиїх інтересів: ані інтересів України, ані інтересів Європейського Союзу, ані інтересів усієї світової безпеки", - наголосила Каллас.

 

Теги: #світ #дипломатія #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 02.12.2025
Каллас: В ініціативі з постачанням Україні боєприпасів ми ще не досягли мети

Каллас: В ініціативі з постачанням Україні боєприпасів ми ще не досягли мети

19:52 02.12.2025
Репараційна позика однозначно посилить позицію ЄС щодо РФ, переконана Каллас

Репараційна позика однозначно посилить позицію ЄС щодо РФ, переконана Каллас

19:36 02.12.2025
Факт антикорупційних розслідувань в Україні свідчить про те, що антикорупційні органи там працюють – Каллас

Факт антикорупційних розслідувань в Україні свідчить про те, що антикорупційні органи там працюють – Каллас

18:49 02.12.2025
Україна підтримує будь-які дипломатичні зусилля, це єдиний шлях вперед - Зеленський

Україна підтримує будь-які дипломатичні зусилля, це єдиний шлях вперед - Зеленський

08:04 02.12.2025
Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE

Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE

05:20 02.12.2025
Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

12:12 01.12.2025
Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

23:31 29.11.2025
Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

19:18 28.11.2025
Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

19:07 28.11.2025
Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив, що готовий на зустріч із Трампом

Простих рішень щодо закінчення війни не буде, найскладніше з територіями та активами РФ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

ОСТАННЄ

Зеленський заявив, що готовий на зустріч із Трампом

Простих рішень щодо закінчення війни не буде, найскладніше з територіями та активами РФ

Видання "The Village Україна" стало частиною Fozzy Group

Трамп називав війну в Україні "хаосом", який нелегко вирішити

Стартував 1-й етап програми "УЗ 3000" для прифронтових громад з можливістю придбати квиток з 3 грудня

Ремонт мосту на ПП "Солотвино" продовжується, обмеження діятиме ще 22 доби

Швеція виділяє новий пакет цивільної допомоги Україні на суму EUR100 млн

Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

Підрозділам ЗСУ вдалося суттєво покращити тактичне положення в Купянську - Сирський

Уряд ухвалив план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози з 6 рівнями критичності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА