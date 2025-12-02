Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас прогнозує визначальні події до кінця робочого тижня в дипломатичних зусиллях щодо припинення російсько-української війни.

"Цей робочий тиждень може стати визначальним для дипломатії. Напружені переговори щодо припинення війни Росії тривають. Прагнення миру вітають усі, окрім Росії", - сказала Каллас у своїй заяві для преси у вівторок за підсумками засідання міністрів оборони ЄС, на якій обговорювались війна РФ проти України та європейська оборона.

Вона наголосила, що "у війні є один агресор і одна жертва". "Наше завдання — зробити все можливе, щоб підтримати жертву, а не винагороджувати агресію. Мета — досягти справедливого і тривалого миру, а не угоди, що закладе підґрунтя для наступної війни", - додала Каллас.

При цьому вона назвала ключовим питанням "надійне фінансування для України". "Сьогодні міністри наголосили на нагальній необхідності дійти згоди щодо варіантів фінансування… Ми продовжуємо роботу над досягненням консенсусу та забезпечення фінансування. Ризики необхідно розподіляти — і це абсолютно зрозуміло - грудневе засідання Європейської Ради буде вирішальним у цьому питанні. Міністри також обговорили посилення нашої військової підтримки України. Європа вже надала Україні понад EUR187 млрд - більше, ніж будь-хто інший. Нам потрібно продовжувати нарощувати зусилля", - сказала верховний представник ЄС.

Також, за словами, Каллас, обговорювалося, як мобілізувати додаткове приватне фінансування в оборонно-промисловій сфері, зокрема, через Європейський інвестиційний банк.

Вона повідомила, що Нідерланди у вівторок підписали угоду з Україною про створення виробничої лінії на своїй території.

Відповідаючи на питання журналістів, верховний представник ЄС наголосила, що росіяни "чітко дали зрозуміти, що зараз вони не зацікавлені в мирі". "Ми маємо поставити їх у таке становище, коли вони будуть змушені вести переговори. Зараз вони не перебувають у такому становищі, бо вважають, що можуть нас перевершити в затягуванні часу. Вони також сподіваються на дуже вигідну пропозицію для себе, оскільки бачать, що значний тиск чиниться на жертву, водночас від них самих не вимагається жодних поступок — принаймні нам не відомо, щоб такі вимоги висувалися. Тож очевидно, що вони хочуть вести переговори з тими, хто просто пропонує їм додаткові вигоди до того, що вони вже отримали. Це безумовно відповідає їхнім інтересам, але не має відповідати нашим", - сказала Каллас.

На питання, про що представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф говоритиме з Володимиром Путіним у Москві, і чи є загроза, що він знову спробує змусити Україну піти на більше поступок, вона відповіла: "Так, я боюся, що весь тиск буде застосований до слабшої сторони, оскільки простішим шляхом зупинити цю війну буде те, аби Україна здалася". "Проте це не входить ні до чиїх інтересів: ані інтересів України, ані інтересів Європейського Союзу, ані інтересів усієї світової безпеки", - наголосила Каллас.