30 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 грудня - День глобального планування, Фестиваль величезних змін в останню хвилину, День соди, День бекону.

Православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Онисії; святого преподобного Зотика, пресвітера.

День 1406 Російська агресія - Day 1406 Russian aggression

День глобального планування

День глобального планування або День планування обіцянок відзначають 30 грудня. Це день, присвячений підбиттю підсумків минулого року та постановці цілей на наступний. Цей день заохочує людей вдумливо розглянути свої прагнення та спланувати реальні кроки для їх досягнення.

Фестиваль величезних змін в останню хвилину

У календарі неординарних свят передостанній день року ознаменувався проведенням Фестивалю величезних змін в останню хвилину.

Багато хто на початку нового року ставить собі за мету досягти деяких вершин та виконати певні завдання у прийдешньому році. Якщо упродовж року зволікати, то, швидше за все, обіцянки залишаться нездійсненими.

Незвичайна подія мотивує завершити виконання всіх запланованих завдань. У деяких випадках необхідно докласти чимало зусиль та шукати нові шляхи, щоб встигнути реалізувати задумане, адже до кінця року залишається обмаль часу.

День соди

Щороку 30 грудня весь світ відзначає неформальне свято – День соди. Гідрокарбонат натрію – одна з найбільш популярних хімічних речовин в історії людства. Її широко використовують у багатьох сферах діяльності: кулінарії, прибиранні, як засіб особистої гігієни, для видалення фарби, корозії та боротьби зі шкідниками, як харчову добавку для худоби.

День бекону

Щороку у Сполучених штатах Америки 30 грудня відзначають День бекону. Бекон - є однієї з найулюбленіших страв американців. Тож не дивно, що саме йому було присвячено не тільки незліченна кількість рецептів, а ще й святкові події.

Бекон, також бочок — малосольна свинина з туш спеціально вигодуваних молодих свиней.

Відзначається високою калорійністю, ніжністю, добре засвоюється організмом людини. Виготовляють бекон методом холодного чи мокрого соління, з додаванням різноманітних приправ; солений, копчено-солений, солено-варений, консервований тощо.

Найкращий бекон одержують від свиней беконних порід, забитих у 5—7-місячному віці.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-1936), англійського письменника, поета, лауреата Нобелівської премії у галузі літератури (1907);

135 років від дня народження Данила Лобая (1890-1966), українського публіциста, журналіста, редактора, громадсько-політичного діяча (Канада);

125 років від дня народження Михайла Тадейовича Дубовика (1900-1942), українського письменника, поета, громадсько-культурного діяча. Дату народження подано за ЕСУ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 29.12.1900 р., 31.12.1900 р.;

90 років від дня народження Валерія Євдокимовича Купцова (1935-2021), українського графіка, живописця, педагога;

70 років від дня народження Віктора Даниловича Луца (1955), українського мистецтвознавця, дизайнера;

25 років від дня відкриття (2000) Меморіального комплексу С. Бандери у с. Старий Угрин (Івано-Франківська обл.).

Ще цього дня:

1964 - ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку) була утворена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 30 грудня 1964 року, і є постійним міжурядовим органом ООН, що сприяє розвитку міжнародної торгівлі та інтеграції країн, що розвиваються, в глобальну економіку. Штаб-квартира в Женеві, Швейцарія, а її резолюції мають рекомендаційний характер, зазначають співпрацю та рівноправність;

1978 - Київський швидкісний трамвай (лінія на Борщагівці) почав діяти в швидкісному режимі 30 грудня 1978 року, ставши першою такою лінією в СРСР, хоча перша ділянка (в нешвидкісному режимі) відкрилася ще у лютому 1975 року;

2006 - У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979-2003) Саддама Хусейна.

Церковне свято:

День пам’яті мучениці Онисії Солунської

На 30 грудня у церковному православному календарі припадає День вшанування пам’яті мучениці Онисії Солунської. У народі її називали Зимовою, Шлуночницею або Порізухою. Наші пращури молились до неї при болях в шлунку, а також в цей день різали худобу та птицю до Василевого вечора.

Онисія народилася у кінці ІІІ ст. у грецькому місті Салоніки. Багаті батьки виховували єдину доньку у дусі християнського благочестя та добропорядності. Та у юних роках дівчина осиротіла. Через бажання бути ближче до Господа, вона розпродала свої статки та відмовилась від земних задоволень.

Все своє життя свята мучениця присвятила посту та молитвам. Вона доглядала за хворими, допомагала жебракам та сиротам.

У ті часи імперією правив Максиміан Геркулій, який проводив політику переслідувань християн. Їх піддавали жорстоким тортурам та безкарно убивали. Дівчина особливу увагу приділяла жертвам гонінь та попри небезпеку відвідувала їх у в’язницях.

Загинула свята Онисія дорогою до молитовного храму від рук воїна-язичника, який хотів примусити її відвідати язичницьке свято. Коли вона йому заперечила, воїн ударив її мечем. Поховали Онисію Солунську поблизу міських воріт, де після припинення переслідувань християн збудували церкву на її честь.

Іменини:

Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків.

З прикмет цього дня:

Прикмети дня говорять про погоду найближчими днями, а також яким буде травень: дерева вкриті інеєм - морозів найближчим часом не буде; яка погода 30 грудня - така буде і в травні; хуртовина цього дня - влітку буде хороший приплід бджіл.

У народі 30 грудня - Онисин день. За старих часів у цей час було заведено різати гусей і свиней, а на стіл ставити страви з м'яса і птиці.