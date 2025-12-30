Інтерфакс-Україна
08:49 30.12.2025

Ворог за добу втратив понад сто осіб на покровському напрямку - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 130 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 40 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів, з них 70 безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири антени управління БпЛА. Крім того, уражено танк, три одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 14 укриттів для особового складу.

Загалом протягом дня на покровському напрямку агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.

 

