Під ворожим обстрілом опинилися 25 населених пунктів Запорізької області, є постраждалі

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 25 населеним пунктам Запорізької області, є жертва та постраждалі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 608 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. 46-річний чоловік загинув, жінки 43, 49, 61, 87 та 91 років отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 15 авіаційних обстрілів по Запоріжжю, Тернуватому, Новому Полю, Лісному, Барвінівці, Оріхову, Залізничному, Святопетрівці, Різдвянці та Воздвижівці, а 356 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Солодке та Добропілля.

Також 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Таврійському, Степовому, Гуляйполю та Залізничному, а 232 артилерійські удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Варварівки, Солодкого та Добропілля.

Крім того, надійшло 22 повідомлення про пошкодження житла, господарських споруд, автівок та об’єктів інфраструктури.