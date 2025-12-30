У Одесі продовжують застосування аварійних відключень електроенергії через навантаження на енергосистему, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. ДТЕК продовжує застосовувати вимушені аварійні відключення через навантаження на енергосистему, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів", - написав він у телеграмі.

За його словами, через відсутність електропостачання в Одесі вже понад два тижні простоює електротранспорт.

"Сьогодні всю ніч Сили оборони успішно працювали, щоб Одеса спала спокійно. А наші комунальники прибирали місто: обробляли дороги реагентами, прибирали повалені поривчастим вітром дерева", - додав Лисак.