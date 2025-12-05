Інтерфакс-Україна
Економіка
15:33 05.12.2025

Оптові ціни на свинину наступного тижня знизяться на 5,4% - галузева асоціація

Закупівельні ціни на свиней живою вагою наступного тижня (8-14 грудня 2025 року) знизяться і становитимуть 70-71 грн/кг (-5,4%) проти 74-75 грн/кг на поточному тижні, повідомила асоціація "М’ясної галузі".

Експерти зауважили, що зниження закупівельних цін на свинину відбувається на тлі зростання епізоотичного тиску як в Україні, так і в Європі.

Перший за 30 років спалах АЧС в Іспанії та блокування частини її експортних сертифікатів показали: АЧС перестає бути локальною проблемою і стає континентальною загрозою, здатною впливати на ринкові очікування та регуляторні рішення в усій Європі, підкреслило галузеве об`єднання.

"Для України головним драйвером цінового тиску залишається внутрішня ситуація — зростання кількості спалахів та вимушений продаж поголів’я, що формує надлишкову пропозицію", - пояснили в асоціації.

Вона навела дані щодо європейських країн і зазначила, що на німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней експерти прогнозують на рівні EUR1,60 за кг (78,75 грн/кг без ПДВ), на напівтуші свиноматок — EUR0,80 за кг (39,38 грн/кг без ПДВ). На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней — 4,61 злотий/кг (53,48 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,00-5,50 злотих/кг (46,4-63,8 грн/кг).

"Свинина з України могла б зайняти своє місце в глобальному ринку і простимулювати розвиток мʼясної галузі і свинарства України", - резюмували в галузевій асоціації.

Теги: #ціни #свинина

