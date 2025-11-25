Ціни на нафту знижуються, Brent торгується біля $63,2 за барель

Ціни на нафту помірно знижуються вранці у вівторок після зростання за підсумками попередньої сесії.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:07 кч опускається на $0,22 (0,35%), до $63,15 за барель. У понеділок контракт подорожчав на $0,81 (1,3%), до $63,37 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,17 (0,29%), до $58,67 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підвищилася на $0,78 (1,3%), до $58,84 за барель.

У центрі уваги трейдерів залишаються зусилля, спрямовані на врегулювання питання припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України. Запропонований Вашингтоном план із 28 пунктів зазнав змін після обговорень у Женеві і був скорочений до 19 пунктів, повідомило в понеділок видання The Washington Post із посиланням на джерело.

Представник Білого дому Керолайн Левітт заявила, що в адміністрації президента налаштовані оптимістично після переговорів у Швейцарії. Вона зазначила, що розбіжності залишаються лише за кількома пунктами.

Будь-який прогрес у мирних переговорах чинитиме знижувальний тиск на нафтові ціни, усуватиме ключовий ризик, пов'язаний з поставками, написав аналітик ING Groep Воррен Паттерсон.

У Deutsche Bank очікують, що надлишок пропозиції нафти 2026 року становитиме щонайменше 2 млн барелів на добу. Аналітики банку не бачать факторів, які сприяли б формуванню дефіциту на ринку навіть до 2027 року. "Перспективи на 2026 рік залишаються ведмежими", - йдеться в аналітичній записці Deutsche Bank.