Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

Сенатори США, республіканці Д. МакКормік і Дж. Гастед та демократи Е. Воррен та К. Кунс внесли до Сенату двопартійний законопроєкт "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025", який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина у соцмережі Facebook.

За її словами, автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти "фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США".

"Законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі ухвалення Президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти", - наголосила Стефанішина в повідомленні на Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Bg1prVHsr/