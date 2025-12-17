Інтерфакс-Україна
Події
01:12 17.12.2025

Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

1 хв читати

Сенатори США, республіканці Д. МакКормік і Дж. Гастед та демократи Е. Воррен та К. Кунс внесли до Сенату двопартійний законопроєкт "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025", який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина у соцмережі Facebook.

За її словами, автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти "фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США".

"Законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі ухвалення Президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти", - наголосила Стефанішина в повідомленні на Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Bg1prVHsr/

Теги: #законопроєкт #нафта #сенат #сша #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:39 17.12.2025
ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

ВМС Швеції зафіксувало озброєних військовослужбовців на борту суден тіньового флоту РФ

00:34 17.12.2025
Стармер розпорядився провести термінову перевірку іноземного втручання у британську політику- ЗМІ

Стармер розпорядився провести термінову перевірку іноземного втручання у британську політику- ЗМІ

23:32 16.12.2025
Трамп підписав указ, який ще більше обмежує в'їзд іноземців на територію США

Трамп підписав указ, який ще більше обмежує в'їзд іноземців на територію США

16:34 16.12.2025
США залишили в силі вимоги вивести українські війська з Донбасу - ЗМІ

США залишили в силі вимоги вивести українські війська з Донбасу - ЗМІ

15:09 16.12.2025
Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

08:52 16.12.2025
Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

08:50 16.12.2025
США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією

США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією

01:37 16.12.2025
Зеленський сподівається на посилення санкцій США та більшу допомогу зброєю у разі зриву Росією переговорів

Зеленський сподівається на посилення санкцій США та більшу допомогу зброєю у разі зриву Росією переговорів

01:09 16.12.2025
Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних

Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних

23:18 15.12.2025
Трамп заявив про "гарну розмову" з європейськими лідерами та прогрес у переговорах з РФ

Трамп заявив про "гарну розмову" з європейськими лідерами та прогрес у переговорах з РФ

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

ОСТАННЄ

Мерц допустив пряму військову протидію європейського контингенту в Україні у випадку вторгнення РФ - ЗМІ

Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 255 ворожих атак - Генштаб

Безплатні шкільні обіди будуть доступні для всіх школярів з 2026р - Бережна

Енергопостачання відновили для 220 тисяч домогосподарств в Одеській області - МВА

Сибіга обговорив із керівництвом МКС притягнення до відповідальності за злочини, скоєні в Україні внаслідок агресії РФ

Ворог окупував Серебрянку та просунувся у Бахмутському районі на Донеччині – DeepState

Україна і Польща визначили плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026р

Зеленський зустрівся з воїнами, які проходять реабілітацію у Нідерландах

Росіяни атакували південь Одещини, обійшлося без постраждалих – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА