Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

Внаслідок дев'ятої з початку року масованої атаки РФ на енергетику на ранок вівторка майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях, повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

Крім того, за його словами, також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

У більшості регіонів України застосовуються аварійні відключення електроенергії.