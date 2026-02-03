Вітчизняні виробники до травня можуть втратити понад 50% ринку сиру, СМПУ пропонує як підтримку подвоїти нацкешбек

Частка імпортних сирів на українському ринку у 2025 році зросла з 38% до 45% і продовжує збільшуватися, якщо ситуація не зміниться, вже березні-квітні 2026 року українські виробники матимуть менше половину ринку, заявили в Спілці молочних підприємств України (СМПУ).

"Нинішній тренд на ринку сирів становить загрозу для харчової безпеки України й потребує оперативної реакції уряду. Якщо з політичних міркувань антисубсидіарні розслідування проти виробників ЄС, насамперед Польщі, не мають перспективи, варто зосередитися на активізації державної підтримки українських виробників", - відзначив виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

Галузева асоціація зауважила, що обсяг імпорту сичужного сиру в Україну торік збільшився на 13% порівняно з 2024 роком, до 32,9 тис. тонн, зокрема твердого сиру було ввезено 15,8 тис. тонн (+14%).

СМПУ надіслало уряду пропозицію щодо збільшення компенсації в рамках програми "Національний кешбек " для сирів українського виробництва з 10% до 20%. При цьому пропонується знизити або скасувати компенсацію на іншу молочну продукцію, яка не має такої гострої конкуренції з імпортом.

Як повідомлялося, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев в січні інформував, що у 2026 році Кабмін зменшить фінансування програми "Національний кешбек". Станом на лютий 2026 року в держбюджеті на цю програму закладено 3 млрд грн проти 5,7 млрд грн рік тому. Відтак уряд планує перейти до точкової підтримки критично важливих галузей.