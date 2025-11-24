Уряд скасує "Національний кешбек" з травня-2026р., але через нестачу коштів виплати можуть зупинити вже у лютому

Накопичені користувачами програми "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" ("Національний кешбек") у квітні 2026 року кошти надійдуть у травні 2026 року, після чого програма припиниться, але Кабінет міністрів може скасувати її раніше.

Згідно з постановою №952 від 22 листопада 2025 року, що вносить зміни до постанови №1510 щодо реалізації програми "Національний кешбек" від 20 серпня 2024 року, програма може бути зупинена вже у лютому-2026 року, через нестачу бюджетних коштів.

"Перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 р. здійснюється в лютому 2026 р. у разі наявності бюджетних коштів за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги". У разі відсутності бюджетних коштів за програмою в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня 2026 року", - йдеться в документі.

В такому разі виплата коштів, що були накопичені користувачами у грудні-2025 року та мали б виплачуватись у лютому 2026 року, не здійснюватиметься.

Як повідомлялось, уряд значно обмежив можливість використання коштів з карток, що були оформлені в рамках програми "Національний кешбек" - з 72 категорій лишились тільки шість, серед них: оплата комунальних послуг (е/е, газ, опалення та водопостачання), у супермаркетах та бакалійних магазинах, у продовольчих магазинах (ринки, магазини зі спецасортиментом, напівфабрикати, продаж з торговими автоматами).

Програма повноцінно стартувала 11 жовтня 2024 року, після бета-тестування.

Наразі в "Національному кешбеку" беруть участь близько 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/a862ecc6-75b2-4096-9a55-012556e6b21c?lang=uk-UA&title=NatsionalniiKeshbekZminiuKategoriiVitrachanniaKoshtiv

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizatsiiu-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-nadannia-derzhavnoi-hroshovoi-dopomohy-s952200824

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/692/1be/4d1/6921be4d1d43d796175974.pdf