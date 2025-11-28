Інтерфакс-Україна
Економіка
15:55 28.11.2025

Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

2 хв читати
Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Накопичені у вересні кошти в рамках програми "Національний кешбек" почнуть надходити на рахунки 3,8 млн українців протягом 29-30 листопада, загальний обсяг накопичених коштів сягає 598 млн грн, тоді як у серпні було виплачено 509 млн грн.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня. Виплата за листопад – планово наприкінці грудня. Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно наприкінці наступного місяця за попередній.

"Виплата відбувається з невеликою затримкою, викликаною потребою перерозподілу коштів", - пояснює в публікації на сайті установи заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Зазначається, що вересні українці придбали товарів, на які нараховується нацкешбек, на суму понад 5,9 млрд грн.

Крім того, до "Національного кешбеку" долучилися нові компанії: загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до 1885.

Як повідомлялось, уряд значно скоротив перелік категорій, на які можна витратити кошти з карток, що були оформлені в рамках цієї програми. Наразі можна спрямувати нацкешбек (або кошти з програми "Зимова єПідтримка") на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги чи благодійність.

"Також невдовзі користувачі зможуть витратити "Національний кешбек" на харчові продукти українського виробництва (крім підакцизних товарів)", - додали в міністерстві.

Як повідомляє Мінекономіки, оновлення пов’язано з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку програми, яку відкривали користувачі в рамках "Національного кешбеку". Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти буде спрямовано передусім на базові й необхідні витрати.

Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.

Теги: #вересень #нацкешбек #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 24.11.2025
Мінекономіки спростовує інформацію про нібито згортання програми "Національний кешбек"

Мінекономіки спростовує інформацію про нібито згортання програми "Національний кешбек"

13:57 24.11.2025
Уряд скасує "Національний кешбек" з травня-2026р., але через нестачу коштів виплати можуть зупинити вже у лютому

Уряд скасує "Національний кешбек" з травня-2026р., але через нестачу коштів виплати можуть зупинити вже у лютому

13:37 24.11.2025
Уряд заборонив використання коштів нацкешбеку на 66 категорій, зокрема оплату мобільного/інтернету та будівельні роботи

Уряд заборонив використання коштів нацкешбеку на 66 категорій, зокрема оплату мобільного/інтернету та будівельні роботи

12:34 24.11.2025
"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

"Укрпошта" розпочала виплату 1 тис. грн "Зимової підтримки"

11:19 24.11.2025
Подано понад 10 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", майже 2 млн українців уже отримали виплати

Подано понад 10 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", майже 2 млн українців уже отримали виплати

19:19 23.11.2025
Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

19:25 19.11.2025
Кабмін збільшив виплати для родин полеглих Героїв Небесної сотні

Кабмін збільшив виплати для родин полеглих Героїв Небесної сотні

12:04 15.11.2025
Через велике навантаження при подачі заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки" "Дія" може працювати нестабільно - сервіс

Через велике навантаження при подачі заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки" "Дія" може працювати нестабільно - сервіс

19:41 13.11.2025
Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

17:50 11.11.2025
Уряд розпочав виплату нацкешбеку за серпень

Уряд розпочав виплату нацкешбеку за серпень

ВАЖЛИВЕ

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся

ОСТАННЄ

Переселенці з УБД зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 млн грн з 1 грудня

Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR

Енергокомітет Ради пропонує підвищити з 5% до 7% вимоги до вмісту біоетанолу в бензинах з 1 липня 2026р.

Подано понад 13 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", 4 млн українців уже отримали виплати

Елеватори не встигають сушити кукурудзу врожаю-2025 через надмірну вологість - аналітики

Бізнес закликає Кабмін зробити безперервною процедуру перебронювання працівників із чинною відстрочкою

"Ковальська" розпочала видобуток річкового піску на Жавинському родовищі в Чернігівській області

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

Україна та власники ВВП-варантів відновили переговори щодо реструктуризації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА