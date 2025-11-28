Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Накопичені у вересні кошти в рамках програми "Національний кешбек" почнуть надходити на рахунки 3,8 млн українців протягом 29-30 листопада, загальний обсяг накопичених коштів сягає 598 млн грн, тоді як у серпні було виплачено 509 млн грн.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня. Виплата за листопад – планово наприкінці грудня. Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно наприкінці наступного місяця за попередній.

"Виплата відбувається з невеликою затримкою, викликаною потребою перерозподілу коштів", - пояснює в публікації на сайті установи заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Зазначається, що вересні українці придбали товарів, на які нараховується нацкешбек, на суму понад 5,9 млрд грн.

Крім того, до "Національного кешбеку" долучилися нові компанії: загальна кількість виробників та продавців, що беруть у ньому участь, зросла до 1885.

Як повідомлялось, уряд значно скоротив перелік категорій, на які можна витратити кошти з карток, що були оформлені в рамках цієї програми. Наразі можна спрямувати нацкешбек (або кошти з програми "Зимова єПідтримка") на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги чи благодійність.

"Також невдовзі користувачі зможуть витратити "Національний кешбек" на харчові продукти українського виробництва (крім підакцизних товарів)", - додали в міністерстві.

Як повідомляє Мінекономіки, оновлення пов’язано з особливостями роботи політики "Зимова підтримка", зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку програми, яку відкривали користувачі в рамках "Національного кешбеку". Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти буде спрямовано передусім на базові й необхідні витрати.

Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року.