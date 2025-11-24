Інтерфакс-Україна
17:40 24.11.2025

Мінекономіки спростовує інформацію про нібито згортання програми "Національний кешбек"

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростовує інформацію про нібито згортання програми "Національний кешбек", яка шириться в медіа.

"Національний кешбек продовжує роботу в штатному режимі. Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності", йдеться у повідомленні Мінекономіки, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Повідомляється, що цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми.

Мінекономіки наголошує: у разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу програми, громадськість буде поінформована завчасно та в повному обсязі. Наразі програма триває, а всі процеси працюють у звичайному режимі.

Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками, оновлення списків виробників.

