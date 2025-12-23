Інтерфакс-Україна
11:27 23.12.2025

В Україні запускають міжнародний проєкт зі збереження біорізноманіття Карпат

В Україні стартує новий проєкт міжнародної технічної допомоги, спрямований на збереження біорізноманіття та підвищення кліматичної стійкості українських Карпат, який будуть реалізувати Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Програма ООН з навколишнього середовища за підтримки Глобального екологічного фонду.

У Мінекономіки зазначили, що проєкт матиме назву "Розширена мережа природоохоронних територій для збереження та розвитку біорізноманіття" (ГЕФ8). Він буде спрямований на покращення збереження біорізноманіття та підвищення стійкості українських Карпат до зміни клімату в рамках виконання заходів, передбачених конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат.

"Завдяки Збройним Силам України Карпатський регіон не має кілометрових територій, випалених ГРАДами, КАБами та іншою зброєю. Однак війна спричиняє системний непрямий вплив на Карпати, підриваючи інституційну спроможність та наші можливості для ефективної охорони та розвитку цих територій", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Зубович на установчій зустрічі з Програмним офісом ООН з навколишнього середовища і представництвом ЮНЕП в Україні.

Мінекономіки у межах проєкту міжнародної технічної допомоги зосередиться на гармонізації національного та регіонального законодавства з вимогами та рекомендаціями ЄС, впровадженні цифрових інструментів для контролю та посиленні інституційної спроможності центральних і регіональних органів влади, просвітницькій діяльності, спрямованій на формуванні у громадян європейського підходу до раціонального використання та збереження природних ресурсів.

 

Теги: #екологія #карпати #мінекономіки #проєкт

