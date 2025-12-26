Інтерфакс-Україна
Економіка
19:15 26.12.2025

"Укрнафта" завершила ребрединг колишніх АЗК Shell

3 хв читати
"Укрнафта" завершила ребрединг колишніх АЗК Shell

Найбільша мережа України UKRNAFTA завершила ребрендинг автозаправних комплексів, що раніше працювали під брендом Shell, що є важливим етапом для підприємства та розвитку його retail-інфраструктури.

"Завершення ребрендингу Shell — черговий важливий крок у формуванні сучасної, ефективної та конкурентної мережі UKRNAFTA", - повідомило АТ "Укрнафта" у пресрелізі в п'ятницю.

Станції пройшли повний ребрендинг, враховуючи інтер’єр, екстер’єр, айдентику, торгові площі, зонування. Усі АЗК переведені на єдині стандарти UKRNAFTA щодо планограм, викладки, сервісних процесів, категорійного управління. Уніфіковано клієнтський маршрут, перезавантажено кавові та фуд-зони, стандартизовано сервіс тощо.

"Сьогодні усі 663 АЗК UKRNAFTA працюють як єдина операційна система — найбільша паливно-ритейлова мережа України", - наголосила компанія.

"Укрнафта", зокрема, суттєво посилила присутність на ключових магістралях, у Києві та стратегічно важливих регіонах.

В компанії стверджують, що станції, які пройшли трансформацію від Shell до UKRNAFTA, уже демонструють зростання реалізації пального та істотне зростання непаливної групи товарів, як-от фуд, кава, нон-фуд.

"На сьогодні UKRNAFTA — найбільш динамічно зростаюча мережа АЗК в країні: вже у топ3 за реалізацією пального і рухається до лідируючих позицій", - йдеться у повідомленні.

Повна стандартизація робить retail-напрямок більш структурованим та прогнозованим з точки зору операцій та економічних показників, зазначають в компанії.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України у січні 2025 року надав дозвіл ПАТ "Укрнафта" на купівлю понад 50% акцій ТОВ "Альянс Холдинг", яке оперує мережею АЗК Shell в Україні.

Спільне підприємство Shell і російської групи "Альянс" Мусси Бажаєва з управління мережею АЗС на території України розпочало роботу в серпні 2007 року. Shell у СП належала частка в 51%, "Альянсу" - 49%. Альянс передав до СП близько 150 АЗС, а Shell внесла грошові кошти, ліцензії та бренд.

У 2014 році стало відомо, що підсанкційний російський бізнесмен Едуард Худайнатов викупив у Бажаєва його нафтові активи. У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, а в жовтні 2022-го - під санкції України.

Мін'юст України в жовтні 2023 року подав до Вищого антикорупційного суду України позов про стягнення активів Худайнатова в дохід держави. В результаті судових розглядів 49% "Альянс Холдинг" було стягнуто в дохід держави. У квітні 2024 року ця частка перейшла Фонду держмайна.

У листопаді 2024 року Overseas Investments, що входить до групи енергетичних і нафтохімічних компаній Shell, на виконання рішення Апеляційної палати ВАКС зареєструвала за собою 51% у статутному капіталі "Альянс Холдинг".

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #азк #ребрендинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:19 24.12.2025
РФ два дні поспіль завдає ударів по об’єктах "Укрнафти" – глава "Нафтогазу"

РФ два дні поспіль завдає ударів по об’єктах "Укрнафти" – глава "Нафтогазу"

19:01 22.12.2025
Київщино, зустрічай: нові АЗК UKRNAFTA вже відкрилися в столичному регіоні

Київщино, зустрічай: нові АЗК UKRNAFTA вже відкрилися в столичному регіоні

22:08 19.12.2025
UKRNAFTA відкрила нові АЗК на заході України: якісне пальне Євро-5 та вигідні пропозиції

UKRNAFTA відкрила нові АЗК на заході України: якісне пальне Євро-5 та вигідні пропозиції

14:35 17.12.2025
26 років управлінського досвіду: Богдан Кукура очолив правління АТ «Укрнафта»

26 років управлінського досвіду: Богдан Кукура очолив правління АТ «Укрнафта»

14:01 17.12.2025
Богдан Кукура очолив правління "Укрнафти"

Богдан Кукура очолив правління "Укрнафти"

18:18 16.12.2025
"Укрнафта" спільно з "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

"Укрнафта" спільно з "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

17:28 16.12.2025
2 роки застосунку UKRNAFTA: понад два мільйони клієнтів, зручна програма лояльності та допомога військовим

2 роки застосунку UKRNAFTA: понад два мільйони клієнтів, зручна програма лояльності та допомога військовим

17:32 15.12.2025
Штучний інтелект допомагає «Укрнафті» «читати» надра та ефективно видобувати нафту

Штучний інтелект допомагає «Укрнафті» «читати» надра та ефективно видобувати нафту

13:41 15.12.2025
Пункти незламності на АЗК UKRNAFTA допомагають Одещині та Миколаївщині долати наслідки обстрілів енергетики

Пункти незламності на АЗК UKRNAFTA допомагають Одещині та Миколаївщині долати наслідки обстрілів енергетики

21:54 05.12.2025
UKRNAFTA оновила ще 5 АЗК: на клієнтів чекають знижки на пальне та подарунки

UKRNAFTA оновила ще 5 АЗК: на клієнтів чекають знижки на пальне та подарунки

ВАЖЛИВЕ

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

ОСТАННЄ

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Світовий банк позичив Україні $196,3 млн під гарантії Японії за проєктом SURGE зміцнення фіскального управління

Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

Імпорт е/е в Україну збільшився удвічі завдяки падінню цін в країнах ЄС на різдвяні канікули – очільник "Укренерго"

НБУ оновив вимоги до внутрішнього аудиту на страховому, платіжному ринках та на ринку кредитних спілок

Perfect Group у 2025р ввела в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла

Аграрії в сезоні-2025 виконали прогноз по збору зернових культур на 94%, олійних – на 97,7%

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Посилення захисту портів є стратегічним для роботи агросектору в 2026р. - ВАР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА