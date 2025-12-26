"Укрнафта" завершила ребрединг колишніх АЗК Shell

Найбільша мережа України UKRNAFTA завершила ребрендинг автозаправних комплексів, що раніше працювали під брендом Shell, що є важливим етапом для підприємства та розвитку його retail-інфраструктури.

"Завершення ребрендингу Shell — черговий важливий крок у формуванні сучасної, ефективної та конкурентної мережі UKRNAFTA", - повідомило АТ "Укрнафта" у пресрелізі в п'ятницю.

Станції пройшли повний ребрендинг, враховуючи інтер’єр, екстер’єр, айдентику, торгові площі, зонування. Усі АЗК переведені на єдині стандарти UKRNAFTA щодо планограм, викладки, сервісних процесів, категорійного управління. Уніфіковано клієнтський маршрут, перезавантажено кавові та фуд-зони, стандартизовано сервіс тощо.

"Сьогодні усі 663 АЗК UKRNAFTA працюють як єдина операційна система — найбільша паливно-ритейлова мережа України", - наголосила компанія.

"Укрнафта", зокрема, суттєво посилила присутність на ключових магістралях, у Києві та стратегічно важливих регіонах.

В компанії стверджують, що станції, які пройшли трансформацію від Shell до UKRNAFTA, уже демонструють зростання реалізації пального та істотне зростання непаливної групи товарів, як-от фуд, кава, нон-фуд.

"На сьогодні UKRNAFTA — найбільш динамічно зростаюча мережа АЗК в країні: вже у топ3 за реалізацією пального і рухається до лідируючих позицій", - йдеться у повідомленні.

Повна стандартизація робить retail-напрямок більш структурованим та прогнозованим з точки зору операцій та економічних показників, зазначають в компанії.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України у січні 2025 року надав дозвіл ПАТ "Укрнафта" на купівлю понад 50% акцій ТОВ "Альянс Холдинг", яке оперує мережею АЗК Shell в Україні.

Спільне підприємство Shell і російської групи "Альянс" Мусси Бажаєва з управління мережею АЗС на території України розпочало роботу в серпні 2007 року. Shell у СП належала частка в 51%, "Альянсу" - 49%. Альянс передав до СП близько 150 АЗС, а Shell внесла грошові кошти, ліцензії та бренд.

У 2014 році стало відомо, що підсанкційний російський бізнесмен Едуард Худайнатов викупив у Бажаєва його нафтові активи. У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, а в жовтні 2022-го - під санкції України.

Мін'юст України в жовтні 2023 року подав до Вищого антикорупційного суду України позов про стягнення активів Худайнатова в дохід держави. В результаті судових розглядів 49% "Альянс Холдинг" було стягнуто в дохід держави. У квітні 2024 року ця частка перейшла Фонду держмайна.

У листопаді 2024 року Overseas Investments, що входить до групи енергетичних і нафтохімічних компаній Shell, на виконання рішення Апеляційної палати ВАКС зареєструвала за собою 51% у статутному капіталі "Альянс Холдинг".

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.