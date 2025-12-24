РФ два дні поспіль завдає ударів по об’єктах "Укрнафти" – глава "Нафтогазу"

Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

РФ вдруге за два дні атакувала виробничі об'єкти ПАТ "Укрнафта", повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Другий день поспіль росія цілеспрямовано атакує нафтогазову інфраструктуру. Є критичні руйнування. Роботу обладнання зупинено", – написав він у своєму Facebook.

Голова правління наголосив, що сумарно за останні два дні проти виробничих обʼєктів "Укрнафти" застосовано майже сотню "шахедів".

За його словами, рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків атак, одразу після цього почнуться відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, РФ здійснила удар по виробничих потужностях "Укрнафти" під час комбінованої атаки на енергетику 23 грудня, внаслідок яких їхня роботу було призупинено. Обійшлося без постраждалих.