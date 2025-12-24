Інтерфакс-Україна
Події
11:19 24.12.2025

РФ два дні поспіль завдає ударів по об’єктах "Укрнафти" – глава "Нафтогазу"

1 хв читати
РФ два дні поспіль завдає ударів по об’єктах "Укрнафти" – глава "Нафтогазу"
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

РФ вдруге за два дні атакувала виробничі об'єкти ПАТ "Укрнафта", повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Другий день поспіль росія цілеспрямовано атакує нафтогазову інфраструктуру. Є критичні руйнування. Роботу обладнання зупинено", – написав він у своєму Facebook.

Голова правління наголосив, що сумарно за останні два дні проти виробничих обʼєктів "Укрнафти" застосовано майже сотню "шахедів".

За його словами, рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків атак, одразу після цього почнуться відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, РФ здійснила удар по виробничих потужностях "Укрнафти" під час комбінованої атаки на енергетику 23 грудня, внаслідок яких їхня роботу було призупинено. Обійшлося без постраждалих.

Теги: #корецький #атака_рф #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 24.12.2025
Окупанти завдали ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, одна людина загинула – мер

Окупанти завдали ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, одна людина загинула – мер

11:44 24.12.2025
В акваторії порту "Південний" внаслідок останніх масованих атак стався витік рослинної олії

В акваторії порту "Південний" внаслідок останніх масованих атак стався витік рослинної олії

11:33 24.12.2025
Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

18:03 23.12.2025
Ворог знову атакував Кременчук, наслідки удару встановлюються – мер

Ворог знову атакував Кременчук, наслідки удару встановлюються – мер

14:35 17.12.2025
26 років управлінського досвіду: Богдан Кукура очолив правління АТ «Укрнафта»

26 років управлінського досвіду: Богдан Кукура очолив правління АТ «Укрнафта»

14:01 17.12.2025
Богдан Кукура очолив правління "Укрнафти"

Богдан Кукура очолив правління "Укрнафти"

18:18 16.12.2025
"Укрнафта" спільно з "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

"Укрнафта" спільно з "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

17:28 16.12.2025
2 роки застосунку UKRNAFTA: понад два мільйони клієнтів, зручна програма лояльності та допомога військовим

2 роки застосунку UKRNAFTA: понад два мільйони клієнтів, зручна програма лояльності та допомога військовим

17:32 15.12.2025
Штучний інтелект допомагає «Укрнафті» «читати» надра та ефективно видобувати нафту

Штучний інтелект допомагає «Укрнафті» «читати» надра та ефективно видобувати нафту

13:41 15.12.2025
Пункти незламності на АЗК UKRNAFTA допомагають Одещині та Миколаївщині долати наслідки обстрілів енергетики

Пункти незламності на АЗК UKRNAFTA допомагають Одещині та Миколаївщині долати наслідки обстрілів енергетики

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

У Києві викрили торгівця шоколадом з психотропними грибами та вилучили у нього товару на понад 1 млн грн – прокуратура

ВАР систематизувала податкові пріоритети агросектору на 2026р

Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

14 полк СБС реорганізовано у 1 Окремий центр БпС

Порошенко передав військовим велику партію енергообладнання – генератори і зарядні станції

СБУ: затримано дезертира і аспіранта вишу, які закликали РФ до подальшого захоплення України

Аварійні відключення застосовано в кількох регіонах – "Укренерго"

Плями в морі біля узбережжя Одеси утворилися від витоку соняшникової олії - обладміністрація

Житель Лиману загинув під обстрілами, ще 5 мирних жителів Донецької області поранені за добу – обладміністрація

Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА