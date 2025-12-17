26 років управлінського досвіду: Богдан Кукура очолив правління АТ «Укрнафта»

За результатами відбору на конкурсній основі Наглядова рада АТ «Укрнафта», до складу якої входять як незалежні директори, так і представники акціонерів – НАК «Нафтогаз Україна» та держава в особі Міністерства оборони України, ухвалила рішення про обрання Богдана Кукури головою правління компанії.

«Відкритий конкурс на посаду голови правління АТ «Укрнафта», який розпочався у серпні 2025 року, завершено. Сьогодні я радо вітаю Богдана Кукуру та всю компанію з перемогою найкращого кандидата за результатами чесного та неупередженого професійного відбору. Важливо, що відбір був проведений прозоро з дотриманням передових міжнародних практик ОЕСР, що є ознакою високого рівня корпоративного управління на підприємстві з державною часткою. Крім того, для пошуку кандидатів було залучено рекрутингове агентство, яке здійснює діяльність під відомим міжнародним брендом Odgers», - зазначив голова Комітету з питань призначень і винагород та член Наглядової ради АТ «Укрнафта» Тімоті Додсон.

До призначення Богдан Кукура обіймав посаду директора з виробництва, головного інженера АТ «Укрнафта». Він є досвідченим фахівцем із багаторічним практичним досвідом у нафтогазовій галузі, добре знає виробничі процеси компанії та безпосередньо залучений до розвитку напрямів видобутку нафти й газу.

Богдан Кукура має повну вищу технічну освіту — гірничий інженер, випускник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю «Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ». Також має ступінь MBA.

Його професійний шлях охоплює роботу в провідних компаніях галузі, зокрема «Укргазвидобування», Regal Petroleum та інших, а також управління проєктами з проєктування та розробки нафтових і газових родовищ. Він є співавтором низки патентів і технічних рішень у сфері експлуатації свердловин та виробничого обладнання.

Загалом Богдан Кукура має понад 26 років досвіду реалізації технологічних і стратегічних проєктів у нафтогазовій галузі.

«Призначення голови правління АТ «Укрнафта» - це важливий крок у корпоративній реформі компанії, за сприяння наших партнерів з Європейського банку реконструкції та розвитку. Було обрано найбільш професійного та заслуженого кандидата. Впевнений, що Богдан Кукура збереже стратегію розвитку компанії, взяту з кінця 2022 року. На посаді голови правління АТ «Укрнафта» його експертиза та управлінський досвід сприятимуть підвищенню ефективності роботи компанії, збільшенню видобутку нафти і газу та зміцненню енергетичної стійкості України», - підкреслив голова Наглядової ради АТ «Укрнафта» Дункан Джеймс Найтінгейл.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.