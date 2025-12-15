Штучний інтелект допомагає «Укрнафті» «читати» надра та ефективно видобувати нафту

«Укрнафта» продовжує цифрову трансформацію. Сьогодні штучний інтелект стає одним із ключових інструментів, що допомагає компанії точніше працювати з надрами, ухвалювати більш виважені технологічні рішення та підвищувати ефективність видобутку.

Науково-дослідний та проєктний інститут «Укрнафти» створив п’ять інструментів на основі нейромереж, які вже змінюють підхід до геології та планування розробки родовищ.

1. Автоматична обробка великих масивів геолого-промислових даних.

Спеціалісти проводять інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання тексту і структури документів на зображеннях та автоматичний переклад документів на українську мову. До липня 2026 року планується завершити повну обробку 1,8 млн відсканованих паперових носіїв та створити повноцінний цифровий архів геолого-промислової документації.

2. Розпізнавання та класифікація кривих геофізичних замірів на зображеннях.

Нейромережі суттєво прискорюють та підвищують якість процесу оцифрування відсканованих каротажних діаграм. Завдяки цьому спеціалісти швидше отримують критично необхідні дані для аналізу та визначення місць залягання продуктивних пластів і їхніх характеристик. Додатково створено модуль для автоматичної ув’язки комплексу кривих геофізичних досліджень за глибиною з допомогою нейромереж.

3. Автоматична інтерпретація літологічних та петрофізичних характеристик

Потужний інструмент аналізу геофізичних досліджень, який відтворює логіку досвідченого інтерпретатора, автоматично формуючи попередній прогноз важливих характеристик по всій глибині розрізу. Це дозволяє уточнювати межі пластів, знаходити потенційно продуктивні інтервали, швидше і точніше ухвалювати стратегії розробки родовищ.

4. Підготовка даних для цифрових 3D-моделей родовищ

Автоматизовано повний цикл підготовки вхідних даних для цифрових моделей родовищ. Фактично формуємо основу для digital fields — цифрових двійників, що допомагають управляти родовищем у режимі реального часу.

5. Рекомендаційна система вибору свердловин-кандидатів для проведення заходів з інтенсифікації.

Нейромережі використовуються для аналізу накопиченого досвіду виконаних технологічних операцій та прогнозу можливих дебітів для кожної свердловини після інтенсифікації. Такий підхід дозволяє швидко виокремити для подальшого аналізу саме ті об'єкти, де проведення робіт може дати найбільший приріст видобутку саме зараз.

Компанія проводить системну роботу, що дозволяє ефективно використати масив даних, накопичених за десятиліття, поєднати їх із результатами сучасних досліджень і створити новий рівень точності — як у плануванні, так і в роботі з родовищами.

У 2026 році «Укрнафта» продовжить використовувати нові технології:

▪️ збільшення масштабів цифрової трансформації;

▪️ оптимізація виробничих процесів;

▪️ оперативне та максимально точне прогнозування видобутку;

▪️ автоматизація інтерпретації сейсмічних досліджень;

▪️ інтелектуальне прогнозування роботи обладнання.

«Укрнафта» рухається до того, щоб видобуток вуглеводнів в Україні базувався на точних даних, цифрових моделях та сучасних технологічних рішеннях, що допоможе більш ефективно забезпечити енергетичну стійкість країни.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.