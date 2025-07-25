День штучного інтелекту в Київській торгово-промисловій палаті
Для керівників і власників бізнесу! 29–30 липня 2025 року Київська торгово-промислова палата у співпраці з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації проведе дводенну навчальну програму на тему: «Штучний інтелект і бізнес: тенденції та практичні кейси»
День штучного інтелекту в Київській торгово-промисловій палаті
У програмі:
Сучасні тенденції використання.
Правове регулювання використання ШІ у світі та в Україні.
Оптимізація бізнес процесів при застосуванні ШІ.
Збільшення конкурентоспроможності бізнесу.
Побудова цифрової держави з використанням ШІ.
Застосування сучасних бізнес моделей з використанням ШІ.
Проривні рішення для бізнесу на основі інструментів ШІ.
Фінансові установи та ШІ.
По кожному питанню будуть показані практичні кейси з історією успіху, чи нестандартними випадками.￼
У заході візьмуть участь провідні експерти у сфері штучного інтелекту — фахівці з розробки та застосування технологій ШІ, які співпрацюють із
провідними міжнародними компаніями, а також представники українського бізнесу, що активно використовують ШІ у своїй професійній діяльності.
Усі учасники отримають сертифікат після завершення навчальної програми
Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації до 28 липня 2025 року
Заповнити форму реєстрації — https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeDT3mEEmR7oe.../viewform
Долучайтеся офлайн у Києві або онлайн з будь-якого куточка України!
Програма заходу за посиланням: https://drive.google.com/.../10uFMOfRRqNvF8Wc7yM2.../view...
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