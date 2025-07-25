Інтерфакс-Україна
Промо
12:54 25.07.2025

День штучного інтелекту в Київській торгово-промисловій палаті

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Для керівників і власників бізнесу! 29–30 липня 2025 року Київська торгово-промислова палата у співпраці з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації проведе дводенну навчальну програму на тему: «Штучний інтелект і бізнес: тенденції та практичні кейси»

⚡️День штучного інтелекту в Київській торгово-промисловій палаті

У програмі:

🔹Сучасні тенденції використання.

🔹Правове регулювання використання ШІ у світі та в Україні.

🔹Оптимізація бізнес процесів при застосуванні ШІ.

🔹Збільшення конкурентоспроможності бізнесу.

🔹Побудова цифрової держави з використанням ШІ.

🔹Застосування сучасних бізнес моделей з використанням ШІ.

🔹Проривні рішення для бізнесу на основі інструментів ШІ.

🔹Фінансові установи та ШІ.

☝️По кожному питанню будуть показані практичні кейси з історією успіху, чи нестандартними випадками.￼

У заході візьмуть участь провідні експерти у сфері штучного інтелекту — фахівці з розробки та застосування технологій ШІ, які співпрацюють із

провідними міжнародними компаніями, а також представники українського бізнесу, що активно використовують ШІ у своїй професійній діяльності.

🎓 Усі учасники отримають сертифікат після завершення навчальної програми

✅ Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації до 28 липня 2025 року

📲 Заповнити форму реєстрації — https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeDT3mEEmR7oe.../viewform

📍Долучайтеся офлайн у Києві або онлайн з будь-якого куточка України!

📄 Програма заходу за посиланням: https://drive.google.com/.../10uFMOfRRqNvF8Wc7yM2.../view...

За підтримки кавового партнера Discaf кавова компанія

 

Теги: #київська_торгово_промислова_палата #штучний_інтелект

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