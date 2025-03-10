Головна подія з продажів KCCI SALES FORUM пройде 20 березня в КТПП

20 березня 2025 року у Києві відбудеться KCCI SALES FORUM. Офлайн-захід, організований українською платформою для створення інтернет-магазинів Shop-Express у партнерстві з Київською торгово-промисловою палатою (КТПП).

KCCI SALES FORUM — це інтенсивна освітня програма у форматі воркшопів, під час якої провідні експерти поділяться кейсами та стратегіями збільшення продажів. Спікерами форуму виступають провідні українські маркетологи, спеціалісти з продажу та e-commerce. KCCI SALES FORUM буде корисним власникам бізнесів та топ-менеджерам, фахівцям e-commerce, менеджерам та керівникам відділів продажів та маркетингу.

Ключові теми KCCI SALES FORUM:

Стратегії зростання продажів у 2025 році

Використання цифрових каналів для масштабування бізнесу

Виклики українського бізнесу в нових економічних умовах

Автоматизація процесів та управління продуктовим портфелем

Побудова ефективних відділів продажів

У програмі форуму заплановані виступи експертів-практиків. Спеціалісти поділяться реальними кейсами та стратегіями, які працюють у сучасних умовах.

Форум проходитиме офлайн у Києві за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55 (Київська торгово-промислова палата, головний зал). Також буде онлайн-трансляція на YouTube. Участь в онлайн-форматі безкоштовна, необхідна попередня реєстрація.

Деталі програми форуму та реєстрація за посиланням:

https://kccisalesforum.shop-express.ua/

Організатори KCCI SALES FORUM:

Shop-Express — найбільша українська платформа для створення брендових інтернет-магазинів, що допомагає підприємцям вивести бізнес в онлайн та масштабувати продажі.

Київська торгово-промислова палата (КТПП) — провідна бізнес-асоціація, яка сприяє розвитку українських підприємств.

Контакти:

+38 093 421 90 55

Алла Петриченко

https://t.me/Alla_ShopExpress

@shopexpressua

[email protected]