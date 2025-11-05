Шукаємо компанії, де цінують людей: долучайтеся до конкурсу КТПП

Конкурс "Підприємство, дружнє до родини" шукає компанії, де турбота про персонал і їхні сім"ї, повага й людяність — це не просто слова, а щоденна практика та прийнята політика на підприємстві.

Це конкурс для тих, хто створює бізнес із серцем

І для тих, хто впевнено каже: "Наш головний капітал — люди!"

Щоб взяти участь у конкурсі (безкоштовно) - ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ за наступним посиланням

Заповнену Анкету надішліть за адресою [email protected]

Конкурс відбувається у трьох категоріях:

до 20 працівників

від 21 до 100 працівників

понад 100 працівників

Фінал — ГАЛА-ПРИЙОМ 26 листопада 2025 року

На урочистому Гала-прийомі відбудеться нагородження переможців Конкурсу, відзначення партнерів та друзів проєкту. Це подія, що об’єднає лідерів бізнесу, відомих митців і видатних особистостей, які формують сучасну історію України та її підприємницьке середовище.

Ви також можете долучитися як Партнер Конкурсу. Ознайомитися з пропозиціями для партнерів (спонсорів) можна за посиланням:

- Пакет «Генеральний Партнер»

- Пакет «Партнер Gold»

- Пакет «Партнер Silver»

КОНТАКТИ (для додаткової інформації) :

Людмила СІЗІКОВА—Віцепрезидент КТПП, Голова Оргкомітету Конкурсу

📧 [email protected] | 📱 067-321-00-90 050- 446-18-19

Михайло БЕЛІКОВ— Центр підтримки бізнесу КТПП

📧 [email protected] | ☎ (044) 482-04-40