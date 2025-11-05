Шукаємо компанії, де цінують людей: долучайтеся до конкурсу КТПП
Київська торгово-промислова палата до 15.11.2025 року продовжує приймати Анкети від підприємств і організацій, членів КТПП, м. Києва та України для участі у конкурсі "Підприємство дружнє до родини"
Конкурс "Підприємство, дружнє до родини" шукає компанії, де турбота про персонал і їхні сім"ї, повага й людяність — це не просто слова, а щоденна практика та прийнята політика на підприємстві.
Це конкурс для тих, хто створює бізнес із серцем
І для тих, хто впевнено каже: "Наш головний капітал — люди!"
Щоб взяти участь у конкурсі (безкоштовно) - ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ за наступним посиланням
Заповнену Анкету надішліть за адресою [email protected]
Конкурс відбувається у трьох категоріях:
- до 20 працівників
- від 21 до 100 працівників
- понад 100 працівників
Фінал — ГАЛА-ПРИЙОМ 26 листопада 2025 року
На урочистому Гала-прийомі відбудеться нагородження переможців Конкурсу, відзначення партнерів та друзів проєкту. Це подія, що об’єднає лідерів бізнесу, відомих митців і видатних особистостей, які формують сучасну історію України та її підприємницьке середовище.
Ви також можете долучитися як Партнер Конкурсу. Ознайомитися з пропозиціями для партнерів (спонсорів) можна за посиланням:
КОНТАКТИ (для додаткової інформації) :
Людмила СІЗІКОВА—Віцепрезидент КТПП, Голова Оргкомітету Конкурсу
📧 [email protected] | 📱 067-321-00-90 050- 446-18-19
Михайло БЕЛІКОВ— Центр підтримки бізнесу КТПП
📧 [email protected] | ☎ (044) 482-04-40