14:21 05.11.2025

Шукаємо компанії, де цінують людей: долучайтеся до конкурсу КТПП

Київська торгово-промислова палата до 15.11.2025 року продовжує приймати Анкети від підприємств і організацій, членів КТПП, м. Києва та України для участі у конкурсі "Підприємство дружнє до родини"

Конкурс "Підприємство, дружнє до родини" шукає компанії, де турбота про персонал і їхні сім"ї, повага й людяність — це не просто слова, а щоденна практика та прийнята політика на підприємстві.

Це конкурс для тих, хто створює бізнес із серцем

І для тих, хто впевнено каже: "Наш головний капітал — люди!"

Щоб взяти участь у конкурсі (безкоштовно) - ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ за наступним посиланням

Заповнену Анкету надішліть за адресою [email protected]

Конкурс відбувається у трьох категоріях:

  • до 20 працівників
  • від 21 до 100 працівників
  • понад 100 працівників

Фінал — ГАЛА-ПРИЙОМ 26 листопада 2025 року
На урочистому Гала-прийомі відбудеться нагородження переможців Конкурсу, відзначення партнерів та друзів проєкту. Це подія, що об’єднає лідерів бізнесу, відомих митців і видатних особистостей, які формують сучасну історію України та її підприємницьке середовище.

Ви також можете долучитися як Партнер Конкурсу. Ознайомитися з пропозиціями для партнерів (спонсорів) можна за посиланням:

-         Пакет «Генеральний Партнер»

-         Пакет «Партнер Gold»

-         Пакет  «Партнер Silver»

КОНТАКТИ  (для додаткової інформації) :

Людмила СІЗІКОВА—Віцепрезидент КТПП, Голова Оргкомітету Конкурсу

 📧 [email protected] | 📱 067-321-00-90 050- 446-18-19

Михайло БЕЛІКОВ— Центр підтримки бізнесу КТПП

📧 [email protected] |  ☎ (044) 482-04-40

 

