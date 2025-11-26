Київська ТПП нагородила фіналістів конкурсу "Підприємство, дружнє до родини"

У Києві відбувся конкурс "Підприємство, дружнє до родини", де провідні компанії України презентували свої соціальні та корпоративні практики і поділилися досвідом турботи про людей.

Цей конкурс відбувся втретє, його ідея зародилася в Чорногорії. Участь взяли близько 50 підприємств, які демонструють європейський тренд - баланс між роботою та особистим життям. Генеральними партнерами конкурсу стали компанія "Фавор" (АМА), Imperial Brands Production та Organic Milk / Галекс Агро.

Президент Київської торгово-промислової палати Микола Засульський наголосив, що конкурс проводиться у надзвичайних умовах, але саме такі ініціативи об’єднують бізнес і людей.

"Сьогодні ми бачимо, що український бізнес здатний не лише вистояти, а й показати приклад людяності та відповідальності. Конкурс "Підприємство, дружнє до родини" - це не про нагороди, а про нову філософію роботи, де цінується довіра, турбота і підтримка людей. Саме такі практики формують майбутнє економіки та суспільства. Ми переконані: коли компанія ставить родину і людину в центр своєї стратегії - вона стає сильнішою, а країна отримує додаткову опору," - підкреслив президент Київської торгово-промислової палати Микола Засульський.

Надзвичайний і Повноважний Посол Чорногорії в Україні Борянка Симічевич висловила вдячність організаторам за організацію конкурсу.

"Мала велике задоволення познайомитися з представниками бізнесу, які працюють навіть у період викликів. Сподіваюся, ця колаборація розвиватиметься. Ваша робота в цьому напрямку та розвитку підприємницької діяльності надзвичайно велика. Вона робить великий внесок у розвиток підприємництва і соціальних аспектів суспільства. Хочу підкреслити вагому роботу підприємств, ця робота показує успіх бізнесу і поєднання професійних навичок людей. Такі ініціативи допомагають розвиватися бізнесу і допомагають розвитку суспільства. Як посол, я мала велике задоволення познайомитися з представниками бізнесу, які працюють в Україні навіть в період викликів, які переживає Україна. Ви працюєте і в інших країнах, в т.ч. в Чорногорії. Сподіваюся, ця колаборація розвиватиметься," - заявила дипломатка.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський подякував усім учасникам незалежно від результатів конкурсу і побажав успіхів в роботі. "Підприємства, які продовжують працювати, сплачувати податки і тримають економічний фронт – це вже подвиг," – додав він.

Віце-президент Київської ТПП, голова Комітету жінок-підприємниць Людмила Сізікова підкреслила, що конкурс оцінює інноваційні підходи та корпоративну культуру, яка ставить родину на перше місце.

Генеральний секретар ТПП України Наталія Забрудська додала: "Цей конкурс — про усвідомлення і новий рівень корпоративної свідомості".

"Я щиро захоплений сьогоднішньою подією і хочу подякувати моїх колег за організацією цього конкурсу. Ми тут сьогодні бачимо компанії, які переймаються не тільки KPI, як тут сьогодні говорили, а у яких головна цінність – це людяність,"- сказав перший віце-президент Київської ТПП, генеральний секретар організації Володимир Коляденко.

"Турбота – це стиль мислення, а не модний тренд. Коли в команді є довіра – компанія дихає. Коли є людяність – бізнес проходить навіть війни," - наголосила співзасновниця та генеральний директор ТОВ "Фірма Фавор" Раїса Михайлова, яка очолює підприємство вже 32 роки.

Компанія "Фавор" відома своєю продукцією для дітей та термостатним живим йогуртом, що увійшов до Книги рекордів України.

"Ми відновили фабрику після атаки дронів, побудували укриття, створили корпоративний пункт незламності. Під час війни ми зберегли робочі місця і навіть створили нові," - розповіла директорка фабрики Imperial Brands Україна Галина Воробйова, яка працює в компанії 29 років і 7 років очолює її.

Вона підкреслила, що головний актив компанії – це люди. Imperial Brands залишається одним із найбільших платників податків в Україні, у 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів понад 31 млрд грн.

"Ми створювали бізнес, щоб турбуватися про людей, їхнє здоров’я і нашу планету. Український споживач сам обрав органічний продукт, навіть попри його вищу ціну," - додала директорка компанії "Органік Мілк" Олена Стретович і розповіла про шлях підприємства, яке стало символом органічної продукції в Україні.

"Органік Мілк" сьогодні експортує продукцію до США, Канади, ОАЕ та країн Європи, залишаючись лідером у сфері органічного виробництва.

Конкурс "Підприємство, дружнє до родини" об’єднав компанії, які доводять: турбота про людей, їхні родини та безпеку — це не лише соціальна відповідальність, а й стратегія розвитку бізнесу та країни.