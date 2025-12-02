В Україні хочуть запустити спільні наукові дослідження із бізнесом

Фото: https://mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення експериментальний проєкт щодо організації та проведення конкурсного відбору спільних прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на замовлення бізнесу.

"Експериментальний проєкт спрямований на створення прозорого механізму конкурсного добору спільних прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на умовах співфінансування з бізнесом, посилення партнерства між наукою, бізнесом та державою, а також інтеграцію нових технологій у виробничі процеси підприємств для підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках", - йдеться в повідомленні міністерства.

Згідно з проєктом, надання фінансової підтримки буде здійснюватися в таких обсягах: для закладів вищої освіти або наукових установ, які подали заявку на участь у конкурсі спільно із суб’єктом малого підприємництва — не більше ніж 60% витрат; для закладів вищої освіти або наукових установ, які подали заявку на участь у конкурсі спільно з суб’єктом середнього підприємництва — не більше ніж 50% витрат; для закладів вищої освіти або наукових установ, які подали заявку на участь у конкурсі спільно з суб’єктом великого підприємництва — не більше ніж 40% витрат; решта витрат покривається за кошти ініціатора.

Конкурс може охоплювати напрями: технології для нацбезпеки й оборони; енергоефективність, ресурсозбереження, альтернативна енергетика; високотехнологічний транспорт, авіація, суднобудування, ракетно-космічна техніка, озброєння; нові матеріали, індустрія наноматеріалів; розвиток агропромислового комплексу; медичні технології та фармацевтика; чисте виробництво й охорона довкілля; ІКТ, робототехніка.

У конкурсі зможуть брати участь заклади вищої освіти та наукові установи, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, а також суб’єкти малого, середнього або великого підприємництва, зокрема наукові парки, за умови дотримання вимог законодавства щодо державної допомоги та обмежень щодо держави-агресора, суб’єктів під санкціями, банкрутства та податкової заборгованості.