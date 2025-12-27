Через атаку ворога пошкоджено одну з адмінбудівель Міносвіти у Києві – заступник міністра

Фото: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko

Внаслідок атаки ворога у суботу було пошкоджено одну з адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України у Києві, повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

"Серед працівників міністерства та відвідувачів постраждалих немає. Наразі на місці події працюють аварійно-рятувальні служби –триває розбір завалів та ліквідація наслідків влучання", - написав Вітренко у Facebook.

За його словами, Міносвіти вже вживає всіх необхідних організаційних заходів для забезпечення безперервності виконання своїх ключових функцій в умовах тимчасового обмеження доступу до пошкодженої будівлі.