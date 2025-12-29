Цифрові сервіси, реєстри та інфорсистеми працюють у штатному режимі після пошкодження Росією будівлі Міносвіти

Міністерство освіти і науки України тимчасово припинило прийом громадян та зв’язок із працівниками, які працюють в пошкодженій від російської атаки будівлі.

"Інформуємо, що у зв’язку зі значними пошкодженнями адміністративної будівлі Міністерства освіти і науки України (м. Київ, просп. Берестейський, 10), спричиненими черговим актом збройної агресії російської федерації, формат роботи тимчасово змінено. Задля безпеки відвідувачів та з огляду на технічний стан приміщень, прийом громадян та зв’язок із працівниками, що працюють в цій адміністративній будівлі, тимчасово припиняється", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що на період проведення відновлювальних робіт комунікація з Міносвіти здійснюватиметься у такий спосіб: електронна пошта: [email protected]; для звернень громадян: [email protected]; для запитів на публічну інформацію: [email protected]; для медіазапитів: [email protected] письмова кореспонденція приймається без змін: 01135, м. Київ, просп. Берестейський, 10.

"Звертаємо увагу, що всі цифрові сервіси міністерства, реєстри та інформаційні системи працюють у штатному режимі. Співробітники МОН продовжують виконувати свої обов’язки, забезпечуючи безперервність роботи та управління галуззю. Ми робимо все можливе для найшвидшого відновлення повноцінної роботи", - додали у відомстві.

В Міносвіти зазначили, що про відновлення звичного режиму комунікації та телефонного зв’язку буде повідомлено додатково на офіційному вебсайті та сторінках міністерства у соціальних мережах.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 27 грудня було пошкоджено одну з адміністративних будівель Міносвіти в Києві.