Бізнес занепокоєний ризиками через скорочення строків повернення акцизних марок, закликає уряд переглянути їх

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) та Міжнародна торгова палата (ICC Ukraine) висловили занепокоєння рішенням уряду скоротити строки повернення невикористаних і пошкоджених паперових акцизних марок і вказали на фінансові ризики для виробників та імпортерів підакцизної продукції, при цьому вони закликали переглянути відповідні терміни.

Згідно з публікацією на сайті ЄБА, рішення скоротити строк повернення паперових марок акцизного податку до шести місяців створює ризики значних фінансових втрат.

В асоціації нагадують: бізнес пропонував встановити 12-місячний строк повернення пошкоджених та невикористаних марок як економічно обґрунтований і реалістичний для компаній, однак цю пропозицію не було враховано, а чинний строк скорочено з восьми до шести місяців.

В ЄБА звертають увагу на те, що компанії продовжують працювати в умовах повномасштабної війни, зазнаючи ракетних ударів, втрат продукції та акцизних марок, потерпають від перебоїв у логістиці й енергопостачанні. За таких обставин скорочення строку повернення марок посилює фінансовий та операційний тиск на бізнес.

У зв’язку з цим ЄБА закликає встановити мінімальний, у 12 місяців, строк для повернення паперових марок акцизного податку з метою захисту прав українських підприємств та іноземних інвесторів, які продовжують працювати в країні.

ICC Ukraine теж застерігає від ризиків, що пов’язаних з рішенням уряду скоротити період повернення до податкових органів невикористаних та пошкоджених у процесі виробництва паперових акцизних марок до шести місяців від початку старту роботи електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет ("еАкциз"). Зазначається, що, за наявною статистикою, близько 5% паперових марок пошкоджуються під час виробництва або транспортування, що може призвести для бізнесу до фінансових втрат.

В ICC Ukraine нагадали: ще 10 листопада 2025 року зверталися до міністра фінансів Сергія Марченка та в.о. голови Державної податкової служби (ДПС) Лесі Карнаух з ініціативою подовжити строк повернення марок до 12 місяців, тобто до 1 листопада 2027 року, що, на думку палати, відповідало б логіці тривалого перехідного періоду. Проте, за інформацією палати, цю пропозицію не було враховано, а період повернення скорочено з раніше заявлених восьми до шести місяців.

"Значна частина виробничих потужностей виробників та імпортерів підакцизної продукції розташована за межами України, що суттєво ускладнює та подовжує процес повернення паперових акцизних марок, включаючи логістику, облік, підготовку звітності та її розгляд податковими органами", - підкреслюють в ICC Ukraine.

В палаті вважають, що наслідками скорочення строків повернення акцизних марок для бізнесу, крім фінризиків, для бізнесу порушення принципів справедливості, оскільки бізнесу надано недостатньо часу, незважаючи на обіцянки про адаптивний перехід, а також помітне збільшення адміністративного навантаження на тлі військового та економічного стресу.

Як повідомлялося, 26 грудня 2025 року Кабмін ухвалив постанову, якою відтермінував набрання чинності низкою урядових актів щодо старту роботи "еАкцизу", завдяки чому повноцінний запуск системи відбудеться 1 листопада 2026 року замість, тестовий період продовжено до 11 жовтня 2026 року. Проте до офіційного запуску "еАкцизу" бізнес може й надалі використовувати паперові акцизні марки.

Крім того, затверджено оновлений і скорочений граничний строк повернення невикористаних паперових акцизних марок для відшкодування сплаченого наперед акцизного податку - до 1 травня 2027 року замість 1 листопада 2027 року.