Україна отримала енергообладнання з шести країн Європи для відновлення енергосистеми – Шмигаль

Фото: Міненерго

Україна отримала чергову партію технічної допомоги з шести країн Європи для відновлення енергетичної інфраструктури, повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії – це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. Також 23 січня має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їдуть до столиці з Польщі. Окрім того, вже прямує до резервного хабу Міненерго допомога від Австрії.

"Підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправлено 20 вантажів – 114 тонн устаткування. Усім відповідальним дано завдання оперативно опрацьовувати отриману допомогу, адже від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла в домівках", – зазначив Шмигаль.