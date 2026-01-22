Інтерфакс-Україна
Економіка
18:44 22.01.2026

Україна отримала енергообладнання з шести країн Європи для відновлення енергосистеми – Шмигаль

1 хв читати
Україна отримала енергообладнання з шести країн Європи для відновлення енергосистеми – Шмигаль
Фото: Міненерго

Україна отримала чергову партію технічної допомоги з шести країн Європи для відновлення енергетичної інфраструктури, повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії – це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. Також 23 січня має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їдуть до столиці з Польщі. Окрім того, вже прямує до резервного хабу Міненерго допомога від Австрії.

"Підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправлено 20 вантажів – 114 тонн устаткування. Усім відповідальним дано завдання оперативно опрацьовувати отриману допомогу, адже від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла в домівках", – зазначив Шмигаль.

Теги: #енергообладнання

