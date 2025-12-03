Імпорт енергообладнання звільнено від ПДВ на 2026-2028 роки

Верховна Рада продовжила на 2026-2028 роки звільнення від ПДВ операцій із ввезення в Україну енергетичного обладнання, повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Сьогодні проголосували ПДВ пільгу на імпорт енергетичного обладнання на 2026-2028 роки. Це стосується обладнання для вітроелектростанцій, сонячних електростанцій, установок зберігання енергії, газопоршневої та газотурбінної генерації", – написав Герус у своєму Facebook у середу.

Він наголосив, що ця норма сприятиме більшим інвестиціям у енергетичний сектор та швидшому відновленню та розвитку енергосистеми.

Голова енергокомітету уточнив, що відповідна правка була подана до законопроєкту №14097 (про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році – ЕР), який був проголосований у середу в другому читанні.

Як з’ясував інтернет-портал "Енергореформа" в енергокомітеті, питання звільнення від сплати ввізного мита на енергообладнання вирішуватиметься в процесі розгляду інших законопроєктів.

Як повідомлялося, 30 вересня Герус та інші депутати зареєстрували законопроєкти №14089 та №14090 про внесення змін до положень Митного кодексу України, якими пропонувалося продовжити тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 1 січня 2027 року звільнення від ПДВ операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпортного обладнання для побудови та відновлення різних видів генерації, а також звільнення від сплати ввізного мита на таке обладнання.

Законопроєкти, зокрема, містять списки необхідного обладнання для ВЕС, СЕС, ГЕС, ТЕС, газопоршневих і газотурбінних електростанцій та накопичувачів енергії (energy storage).

Окрім того, документами пропонується продовжити тимчасово на такий самий період звільнення від ПДВ та мита при ввезенні імпортного обладнання, перелік якого визначає Кабмін в рамках угод, фінансування за якими проводиться за рахунок Секретаріату Енергоспівтовариства.