Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність у вівторок планує завершити його – глава Міненерго

Комісія з проведення заблокованого з квітня 2025 року першого конкурсу на будівництво генеруючої потужності планує на своєму засіданні 30 грудня завершити його і прийняти рішення, яке дозволить підписати угоди з переможцями, повідомив т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

"… але в країну завезено обладнання ще на 900 МВт. Частина з них – приватники, які перемогли на заблокованому аукціоні. Ми його розблокували, у вівторок, 30 грудня, підпишемо з переможцями угоди. Це дасть змогу наступного року підключити до системи додаткові 440 МВт", – сказав він в інтерв’ю Forbes Україна.

Загалом, за словами Некрасова, на кінець грудня 2025 року встановлена потужність газової генерації сягає приблизно 1100 МВт, з яких приєднано до мереж приблизно 800 МВт, в тому числі для забезпечення власних потреб – 280 МВт. Некрасов також звернув увагу, що не реалізований потенціал у комунальному секторі: за попередні роки донори надали містам безоплатно газових установок приблизно на 600 МВт, але велика частина з них досі не підключені, бо міста не мають на це затверджених бюджетів.

Як повідомлялося, комісія з проведення заблокованого з квітня 2025 року першого конкурсу на будівництво генеруючої потужності анонсувала своє засідання на 30 грудня. Як стало відомо інтернет-порталу "Енергореформа", Міністерство енергетики призначило головою комісії т.в.о. міністра Артема Некрасова замість звільненого і затриманого в справі про корупцію заступника глави Міненерго Юрія Шейка. Крім того, відбулися зміни в складі комісії представника від "Укренерго": замість Олексія Брехта до складу комісії ввійшов очільник компанії Віталій Зайченко.

24 грудня Кабінет Міністрів прийняв зміни до порядку проведення конкурсу на нову генеруючу потужність, згідно з якими його комісія прийме рішення про визначення переможців без проведення повторного перегляду пропозицій учасників.

Останнє засідання комісії з проведення конкурсу на нову генеруючу потужність відбулося ще 29 квітня. На ньому вона заслухала прохання відхилених учасників визнати їх переможцями, дозволивши відкоригувати пропозиції. Компанія "Далорт" зі свого боку заявила про подання заяви в АМКУ для роз’яснень, "Укрнафта" анонсувала звернення до суду. Відтоді комісія не збиралася. Згодом у липні 2025 року її голову Юрія Шейка, затриманого 2 грудня 2025 року за звинуваченнями в корупції в "Енергоатомі" майже на 20 млн грн, звільнили з посади першого заступника міністра енергетики.

Ексглава "Укренерго" Володимир Кудрицький, який разом з Dragon Capital заявив на цей конкурс компанію Power One, звинуватив у його зриві тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, закидаючи тому, зокрема, небажання пропустити на конкурс його компанію.

11 квітня переможцями конкурсу конкурсна комісія визнала: ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" з одним об’єктом 9,4 МВт та двома об’єктами по 9,2 МВт в Дніпропетровській області (цінова пропозиція EUR400/МВт, тут і далі - з ПДВ); с/г підприємство "Агродар" з 16,1 МВт в Чернігівській області та 63,2 МВт в Івано-Франківській області (обидва по EUR557,1 тис./МВт); агрохолдинг "Радосвіт" з 9,2 МВт в Київській області та трьома об’єктами на 13,8 МВт, 40,9 МВт та 16,1 МВт в Чернігівській області (всі також по EUR557,1 тис./МВт); "Пауер 1" з двома об’єктами по 9,2 МВт в Закарпатській області (по EUR300 тис./МВт та EUR400 тис./МВт); а також трьох учасників в Івано-Франківській області: "Магнат Енерго" з 79 МВт (EUR549,6 тис./МВт); "Норт Ленд" з 6,9 МВт (EUR 648 тис./МВт); "Станція Індустріальна" з 25 МВт (EUR780 тис./МВт).

При цьому комісія відхилила пропозиції "Укрнафти", яка пропонувала об’єкти по 19,88 МВт в Полтавській та Черкаській областях, а також 27,24 МВт у Львівській області за ціною майже EUR797 тис./МВт без ПДВ (найдорожча пропозиція – ЕР), Inzhur Energy – 50 МВт у Києві за EUR42 млн/весь об’єкт з ПДВ, "Далорт" – 10 МВт в Київській області за EUR7,95 млн/весь об’єкт з ПДВ.

Пропозицію "Укрнафти" було відхилено через перевищення граничного цінового рівня. Крім того вона не містила мінімального строку оплати послуги, який передбачено конкурсною документацією.

Пропозиції Inzhur Energy та "Далорт" було відхилено, зокрема через подачу цінової пропозиції в розрахунку за об’єкт, а не МВт потужності, як того вимагають умови конкурсу.

Конкурс на нову генпотужність проводиться вперше в Україні. Його суть полягає в тому, що "Укренерго" протягом 10 років компенсуватиме переможцям вкладені у її будівництво кошти. Термін введення потужностей в роботу – до 31 грудня 2027 року.